「俺ってそんなにイケメンじゃないし…」と思い込んでいる男友達への無難な褒め言葉９パターン
身近に「見た目がコレだから何も始まらないんだ…」とウジウジしている男性はいませんか？ 「卑屈になるな！」と叱りつけるより、上手に励ましたほうが、彼らを前向きにさせてあげられるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性159名に聞いたアンケートを参考に「『俺ってそんなにイケメンじゃないし…』と思い込んでいる男友達への無難な褒め言葉」をご紹介します。
【１】「私にはかっこよく見えるよ」と全肯定する
「『他人はともかく、自分はこう思う』みたいなスタンスで伝えます」（10代女性）など、つべこべ言わずに「私の意見」で押し通す手もあります。とはいえ、恋愛対象外の相手に「自分にはいい男に見える」と言うと誤解を招きかねないので、注意したほうがいいでしょう。
【２】「性格の良さが外見ににじみ出ている」と雰囲気に惚れ込む
「『顔がいいだけの男よりずっと価値があるよ！』と言えば誰でも黙る」（20代女性）というように、内面が反映された「いい顔」だと表現するのは最上級の賛辞になるでしょう。それでも容姿にこだわるなら、「見た目は時とともに崩れるが、人間性は一生もの！」と念を押すと、納得してくれるかもしれません。
【３】「その笑顔を見ると元気になれる！」と表情に感嘆する
「明るい顔をしてるのって、本当に素敵なことだと思うから」（20代女性）というように、「顔の造りよりも、生き生きとした様子が大事」だと気付かせるのもいいでしょう。気取らない人柄の男性なら、素直に受け止めてもらえそうです。
【４】「あなたの身だしなみをほかの人も見習ってほしい」と清潔感を賞賛する
「こぎれいにしているのは、一応、美点ですよね」（30代女性）など、造形をいじれない分、見た目のマナーやエチケットに気を遣っている男性なら、そこを重点的に褒めましょう。あまり神経質なようなら、「頑張りすぎなくても大丈夫だよ」とフォローするのもよさそうです。
【５】「細くて長い指がステキ…」とフェチ要素に言及する
「女子目線で『そこにグッとくる』と教えてあげると、刺さるみたい」（10代女性）というように、「オンナとして…」の前置きで語ると、自信喪失中の男性にも聞く耳を持ってもらえそうです。「全方位にアピールする必要はない」と知らしめたら、余裕すら生まれるかもしれません。
【６】「今日もセンスいいね」とファッションを絶賛する
「感性を持ち上げるのは、ある意味万能」（20代女性）というように、個性を伸ばす方向で自分を磨いている男性なら、そこを刺激してあげるとよさそうです。「その路線でよし！」と後押しして、目鼻立ちの悩みを忘れさせてしまいましょう。
【７】「どことなく俳優の○○に似てる！」とシブい芸能人に例える
「簡単には真似できない何かを褒めると響くみたい」（30代女性）というように、味のある人物になぞらえるのも喜ばれそうです。引き合いに出す相手がイケメンだと空々しくなる恐れがあるので、絶妙な人選で説得力を持たせましょう。
【８】「瞳の色がすごくきれい」と目を引くパーツを指摘する
「どこかしら整っている箇所はあるはずなので、そこを探す！」（10代女性）というように、部分に言及するのもいいでしょう。横から見たときの鼻筋など、本人が気づきにくいポイントを取り上げると、嬉しい発見につながるかもしれません。
【９】「顔が小さくて羨ましい」と身体全体のバランスに着目する
「『遠目で見ればいい男』なのは嘘ではないので…」（20代女性）など、全身をトータルで眺めたら、決して悪くないことをうまく表現するパターンです。ものは言いようなので、「個性派モデルみたい！」などと例え方を工夫しましょう。
いったん「こうだ」と思い込むと、欠点ばかりに目が向いてしまう男性は多いのかもしれません。力強く励まして、「いじけてたらもったいない！」と目を覚ましてあげましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計159名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
