ココリコ遠藤の妻、息子２人がダブル発熱…出張中の遠藤は無事
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日、オフィシャルブログを更新。息子２人が同時に発熱したことを明かし、看病に追われた日々をつづった。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、「ダブル」と題してブログを更新。「我が家の子供たち。やられました」と切り出し、長男がインフルエンザBに感染し、次男も発熱したため病院を受診したものの、インフルエンザ、コロナ、溶連菌はいずれも陰性だったと報告。
しかし、体温計が39.0度を示す写真とともに「５日間も39℃近くの熱が出ていて鼻水、咳がすごい…」と症状の深刻さを明かした。
次男は血液検査でも異常はなく“風邪”との診断だったものの「咳がひっきりなしに出ていて嘔吐しちゃうし」と心配は続いたという。解熱した後にも小児科や呼吸器内科、耳鼻科と複数の医療機関を受診し、レントゲン検査や酸素飽和度（サチュレーション）の確認でも異常は見られなかったというが「薬を飲んでいても加湿しても、蜂蜜なめても漢方飲んでも咳がひどくなるばかり」と不安な胸中をつづった。
長男と次男は別室に隔離し、「私は、マスク三重にしてその部屋を行ったり来たり」と奮闘したというまさみさん。遠藤については「パパは地方出張が続いていたからインフルエンザに罹患することなく無事だった」とのこと。
最後は「仕事休んで予定全キャンセルして２人の部屋を行ったり来たりご飯作って、食べさせて、薬飲ませて、着替えさせて、寝かせて、病院行っての繰り返し」と振り返りつつも「やーーーっと元気になったのでした」と安堵の言葉でブログを締めくくった。
