「リューギ」の最後を締めくくる特別な1台

光岡自動車は2026年2月19日、ミディアムセダン「Ryugi（リューギ）」の新車最終生産モデル「Ryugi Final Edition（リューギ ファイナル エディション）」を発表しました。



翌20日から限定20台で受注受付が開始されます。

リューギは2014年に登場したミディアムセダンのカスタムカーです。車名のリューギとは、「ある物事に対するその人なるの、やり方、スタイル」を表す「流儀」に由来しています。

トヨタのベーシックセダン「カローラ アクシオ」をベースに、ハンドメイドで製作した英国の超高級車風のパーツを装備。フロントは縦型の大型グリルと丸形ヘッドライト、メッキバンパー風ガーニッシュで威厳のある雰囲気を演出しています。

リアも縦型のテールランプやメッキガーニッシュを備え、華やかな印象としたほか、エンブレムには七宝焼きを採用し、伝統と格式の高さを融合。

インテリアはカローラ アクシオから大きな変更はないものの、専用の本革シートを設定するなど、特別感のある仕立てとしています。

主要装備はカローラ アクシオに基づいており、最新モデルでは先進運転支援システム「トヨタ セーフティ センス」を搭載するなど、クラシカルなスタイルながら安全性も確保しています。

今回登場したリューギ ファイナル エディションは、ベース車のカローラ アクシオの生産が2025年に終了したことから、新車で生産される最後のモデルとなります。

これまでの歴史の集大成として、トランクフード部に「ファイナルエディション専用リアエンブレム」を装備。オーナー独自の生き方＝「流儀」を象徴する特別な1台だといいます。

ボディサイズは全長4510mm×全幅1695mm×全高1460-1485mm。小型車（5ナンバー）枠に収まるサイズとなっています。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジンと、1.5リッターガソリンハイブリッドの2種類で、トランスミッションは無段変速機となります。駆動方式はFFを基本に、ガソリンエンジンモデルには4WDも用意しています。

新リューギ ファイナル エディションの価格（消費税込）は330万5500円から385万5500円です。