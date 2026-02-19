有村智恵が明かす今後のヤマハとの契約&今季の“野望” 「ハワイまで受けに行きます」
ニューバランスゴルフは16日、17日に静岡県の川奈ホテルゴルフコース 富士コースにて「New Balance Golfer’s Summit 2026」を開催。イベントに参加していた有村智恵にヤマハのゴルフ用品事業撤退について話を聞いた。
ヤマハがゴルフ用品事業撤退のリリースを出したのは今月4日。契約プロである有村もこの日に一報を受け取った。「私もまったく知りませんでした。社員の方も朝知ったそうで、まとまっていない中で通達を受け、私たちもどうしたらいいですかって言えることもなく……」と2017年から同社と契約を結んでいた有村でさえも寝耳に水だったようだ。これからの契約がどうなるかは「いつでも覚悟はできていた」というが、その後の連絡で「今季はサポートいただける」ことになったという。「私は今、試合も出ていないのでどうなるかなと思っていましたが、この状態で契約してもらえるのが逆に奇跡みたいなものなので、そこは本当にありがたかった」とほっとした様子だ。来季以降何を使うかについては「まったく未定で、まだ何も試していない」と白紙状態。今季は「選手としてもう少し頑張りたいという思いもあり、3月と4月に3試合ほど出る予定です。また、最近決めたことですが、『全米女子オープン』の予選会をハワイまで受けに行きます」。有村がヤマハのキャップを被り、ヤマハのギアで戦う姿も間もなく見納めとなってしまうのだろうか。
