＜速報＞古江彩佳、畑岡奈紗が2打差6位で日本勢トップ 山下美夢有、吉田優利らも上位で追走中
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。12人が出場する日本勢が全員ハーフターンした。
【写真】デカすぎる！ 山下美夢有がバイクに乗ったら
日本勢最上位につけているのは4アンダーの古江彩佳と畑岡奈紗。現時点でトップとは2打差と、首位もうかがえる位置で後半をプレーしている。3アンダーグループにも山下美夢有、吉田優利がつけている。勝みなみ、岩井千怜は2アンダー、岩井明愛、馬場咲希は1アンダーからさらなる上位浮上をうかがっている。日本ツアー組の宮田成華、吉田鈴はイーブンパー、笹生優花、竹田麗央は1オーバーグループにいる。6アンダーの首位にイ・ソミ（韓国）とジェマ・ドライバーグ（スコットランド）。1打差の3位タイにはジェニファー・カプチョ（米国）ら3人が続いている。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【最新】安定感の鬼 山下美夢有ドライバースイング
古江彩佳、強さの秘密は右肩と左腕にあった！〈写真〉
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹ら参戦 米男子ツアーの組み合わせ
【写真】デカすぎる！ 山下美夢有がバイクに乗ったら
日本勢最上位につけているのは4アンダーの古江彩佳と畑岡奈紗。現時点でトップとは2打差と、首位もうかがえる位置で後半をプレーしている。3アンダーグループにも山下美夢有、吉田優利がつけている。勝みなみ、岩井千怜は2アンダー、岩井明愛、馬場咲希は1アンダーからさらなる上位浮上をうかがっている。日本ツアー組の宮田成華、吉田鈴はイーブンパー、笹生優花、竹田麗央は1オーバーグループにいる。6アンダーの首位にイ・ソミ（韓国）とジェマ・ドライバーグ（スコットランド）。1打差の3位タイにはジェニファー・カプチョ（米国）ら3人が続いている。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【最新】安定感の鬼 山下美夢有ドライバースイング
古江彩佳、強さの秘密は右肩と左腕にあった！〈写真〉
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
松山英樹ら参戦 米男子ツアーの組み合わせ