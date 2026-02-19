猫猫オブジェが今年も登場『薬屋のひとりごと』×「長崎ランタンフェスティバル」がコラボ《長崎》
現在開催中の「長崎ランタンフェスティバル」。
市内各所に趣向を凝らした、オブジェやランタンが飾られています。
中でも若い人たちを中心に人気なのが「新地橋広場」。
長崎新地中華街入り口にあります。
桃色のランタンが銅座川を照らし、幻想的で甘い雰囲気をつくり出しています。
ここには去年に引き続き、人気のオブジェが登場しました。
小説や漫画、そしてアニメとしても人気が高い『薬屋のひとりごと』の主人公 猫猫(マオマオ)と、壬氏(ジンシ)のオブジェです。
衣装は去年とは変わり、長崎ランタンフェスティバルのオリジナルとして特別に描き下ろされた“おそろい”の装いで、手にはランタンを持っています。
オブジェの高さは、猫猫(マオマオ)が約150センチ、壬氏(ジンシ)は約175センチ。
アニメで設定されているふたりの身長と、ほぼ同じ高さで作られているんです。
オブジェの横には、アクリルスタンドやホログラムカードなど、コラボ企画を記念したグッズを販売中。
スタンプラリーも期間中は毎日開催され、多くの人が参加しています。
「長崎ランタンフェスティバル」は、今月23日まで行われます。