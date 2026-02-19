女子高生が「参加させて頂けないですか」と連絡、青木瀬令奈&安田祐香との合宿が実現！ 将来はツアーで同組となることを夢見て「それまで私も頑張ろう」
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。安田祐香、大西翔太コーチとの合宿中だったが、「JTEKTのイベントで一緒にまわった高校一年生の、るなちゃんから『合宿に参加させて頂けないですか』と連絡をもらった」ことがきっかけで、彼女も一緒の練習ラウンドが実現したことを投稿した。
【写真】青木瀬令奈&安田祐香に合宿参加を打診した女子高生
「ゆうかちゃんと私は それぞれの課題に向き合いながらのラウンド」だったが、その途中でもプロ入りを目指す女子高生はたくさんの質問を投げかけてきた。「私たちも質問に答える上で 考えてることを具現化したり 原点回帰したり、、」と、2人のプロにとっても大きな成果があったと振り返った。そして「限りある時間やタイミングを生かすか逃すかは自分次第」「行動の積み重ねの先に未来はあると思うので 連絡してくれてとても嬉しかったです」と女子高生の積極的な姿勢を称賛した。また「個人的には ゆうかちゃんがお姉さんしてて とっても微笑ましかった ふふ」と、青木にとっては妹分の安田が、女子高生に対しては優しいお姉さんだったことを喜んでいた。最後に「るなちゃんのプロテストまでは まだ数年あるけど またいつかJLPGAツアーで この3人で同組になれたらいいな」と夢を語ると、「それまで私も頑張ろう」と自分自身にも気合を入れていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木瀬令奈が「世界の果てまでイッテQ！」の大人気コンビとラウンド 「ずーーーっと喋ってて最高に面白かったです」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
堀奈津佳&琴音姉妹が五輪メダリスト・堀島行真に親近感 「ほりしまい・くま」でAI生成した画像が「可愛すぎる」と大バズり！
【写真】青木瀬令奈&安田祐香に合宿参加を打診した女子高生
「ゆうかちゃんと私は それぞれの課題に向き合いながらのラウンド」だったが、その途中でもプロ入りを目指す女子高生はたくさんの質問を投げかけてきた。「私たちも質問に答える上で 考えてることを具現化したり 原点回帰したり、、」と、2人のプロにとっても大きな成果があったと振り返った。そして「限りある時間やタイミングを生かすか逃すかは自分次第」「行動の積み重ねの先に未来はあると思うので 連絡してくれてとても嬉しかったです」と女子高生の積極的な姿勢を称賛した。また「個人的には ゆうかちゃんがお姉さんしてて とっても微笑ましかった ふふ」と、青木にとっては妹分の安田が、女子高生に対しては優しいお姉さんだったことを喜んでいた。最後に「るなちゃんのプロテストまでは まだ数年あるけど またいつかJLPGAツアーで この3人で同組になれたらいいな」と夢を語ると、「それまで私も頑張ろう」と自分自身にも気合を入れていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木瀬令奈が「世界の果てまでイッテQ！」の大人気コンビとラウンド 「ずーーーっと喋ってて最高に面白かったです」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
堀奈津佳&琴音姉妹が五輪メダリスト・堀島行真に親近感 「ほりしまい・くま」でAI生成した画像が「可愛すぎる」と大バズり！