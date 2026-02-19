「鼻ムズで集中できない…」仕事中も快適を目指す“飲む花粉対策”サプリメント
花粉の季節になると、鼻はムズムズ、目はかゆい、頭はぼんやり…。対策はしたいけど、「眠くなるのが困る」「内側から整えたい」と感じている人も多いはず。そこで注目したいのが、腸内環境や免疫バランスにアプローチするサプリメントだ。今回は、花粉・ホコリ・ハウスダストによる不快感対策として取り入れたいサプリを厳選して紹介する。
【写真】腸から整えて“花粉に負けない体”へ導く短鎖脂肪酸サプリ
■ 体の内側から“土台”を整える
サプリメントは、腸内細菌に働きかける成分や、鼻や目の不快感を軽減する機能が報告された成分を補えるのが利点だ。
・鼻がムズムズして集中できない
・目のかゆみやかすみがつらい
・花粉シーズンになると体が重だるい
・薬の眠気が気になる
毎日コツコツ続けることで、花粉の季節を少しでも快適に過ごすための“ベース作り”をサポートしてくれる。
■森下仁丹 タンサ脂肪酸 30包
腸内環境のカギを握るといわれる“短鎖脂肪酸”に着目したサプリメント。酢酸などの短鎖脂肪酸を手軽に補える設計で、腸内フローラのサポートを通じて、体の内側からコンディションを整えることを目指す。花粉シーズンだけでなく、日々の健康管理として取り入れやすい個包装タイプで、持ち運びにも便利。腸を整えることが免疫バランスの安定につながると考えられており、“腸テク”を意識する人に注目されているアイテムだ。
●おすすめポイント
・短鎖脂肪酸をダイレクトに補える
・個包装で続けやすい
・花粉対策の“土台づくり”に
■キユーピー ディアレ プラス 30日用60粒
酢酸菌とGABAを配合し、花粉やホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感軽減をサポートする機能性表示食品。免疫ケアに着目した設計で、日々のコンディション維持を後押しする。錠剤タイプで飲みやすく、30日分入りで習慣化しやすいのも魅力。食品メーカーならではの研究力を背景に、インナーケアとして取り入れたい一品だ。
●おすすめポイント
・鼻グズ対策をサポート
・酢酸菌＋GABA配合
・30日分で続けやすい
■スーッとクリア酢酸菌＆ルテイン
酢酸菌に加え、ルテイン・ゼアキサンチンを配合。花粉やホコリによる鼻の不快感軽減に加え、ぼやけやかすみを緩和し、くっきり見る力の改善をサポートする機能性表示食品。目の不快感も気になる人にとって、ダブルでアプローチできるのが特長だ。デスクワークが多い人や、春先に目の疲れを感じやすい人にも心強い存在。
●おすすめポイント
・鼻＋目のWケア
・ルテイン＆ゼアキサンチン配合
・機能性表示食品
■ユメミル はなすーる爽解源 60粒
じゃばらや乳酸菌、GABAなどを配合した機能性表示食品。花粉やハウスダストによる不快感軽減をサポートする。ミント味でスッとした飲み心地なのも特徴で、爽快感を求める人にぴったり。国内製造で品質管理にも配慮されており、毎日の習慣として取り入れやすい設計だ。
●おすすめポイント
・じゃばら＋乳酸菌配合
・ミント味で飲みやすい
■だいじょうぶなもの ツルアラメ サプリメント
海藻由来のツルアラメエキスを配合し、花粉やハウスダストによる目や鼻の不快感軽減をサポートする機能性表示食品。1日2粒とシンプルで続けやすく、眠くなりにくい点も魅力。自然由来成分にこだわりたい人におすすめの選択肢だ。
●おすすめポイント
・ツルアラメ由来成分配合
・1日2粒でOK
・眠気を気にせず使いやすい
■さよなら花粉生活 奇跡の柑橘じゃばらサプリ
柑橘“じゃばら”に加え、甜茶や乳酸菌、亜麻仁油を配合。花粉シーズンの不快感対策を多角的にサポートする設計だ。さまざまな成分を一度に取り入れたい人に向いており、春前からの仕込みケアにも活躍。毎年つらい人こそ、早めのインナー対策を意識したい。
●おすすめポイント
・じゃばら＋甜茶＋乳酸菌
・多成分でまとめてケア
・春前からの対策にも
花粉症対策は“外から守る”だけでなく、“内側から整える”ことも重要だ。腸内環境や免疫バランスに着目したサプリメントは、毎日の習慣として取り入れやすく、花粉やハウスダストによる不快感を和らげるサポート役になる。インナーケアを始めてみるのもひとつの方法。今年の春は、体の土台を整える習慣で、少しでも軽やかに過ごしてみては。
【写真】腸から整えて“花粉に負けない体”へ導く短鎖脂肪酸サプリ
■ 体の内側から“土台”を整える
サプリメントは、腸内細菌に働きかける成分や、鼻や目の不快感を軽減する機能が報告された成分を補えるのが利点だ。
・目のかゆみやかすみがつらい
・花粉シーズンになると体が重だるい
・薬の眠気が気になる
毎日コツコツ続けることで、花粉の季節を少しでも快適に過ごすための“ベース作り”をサポートしてくれる。
■森下仁丹 タンサ脂肪酸 30包
腸内環境のカギを握るといわれる“短鎖脂肪酸”に着目したサプリメント。酢酸などの短鎖脂肪酸を手軽に補える設計で、腸内フローラのサポートを通じて、体の内側からコンディションを整えることを目指す。花粉シーズンだけでなく、日々の健康管理として取り入れやすい個包装タイプで、持ち運びにも便利。腸を整えることが免疫バランスの安定につながると考えられており、“腸テク”を意識する人に注目されているアイテムだ。
●おすすめポイント
・短鎖脂肪酸をダイレクトに補える
・個包装で続けやすい
・花粉対策の“土台づくり”に
■キユーピー ディアレ プラス 30日用60粒
酢酸菌とGABAを配合し、花粉やホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感軽減をサポートする機能性表示食品。免疫ケアに着目した設計で、日々のコンディション維持を後押しする。錠剤タイプで飲みやすく、30日分入りで習慣化しやすいのも魅力。食品メーカーならではの研究力を背景に、インナーケアとして取り入れたい一品だ。
●おすすめポイント
・鼻グズ対策をサポート
・酢酸菌＋GABA配合
・30日分で続けやすい
■スーッとクリア酢酸菌＆ルテイン
酢酸菌に加え、ルテイン・ゼアキサンチンを配合。花粉やホコリによる鼻の不快感軽減に加え、ぼやけやかすみを緩和し、くっきり見る力の改善をサポートする機能性表示食品。目の不快感も気になる人にとって、ダブルでアプローチできるのが特長だ。デスクワークが多い人や、春先に目の疲れを感じやすい人にも心強い存在。
●おすすめポイント
・鼻＋目のWケア
・ルテイン＆ゼアキサンチン配合
・機能性表示食品
■ユメミル はなすーる爽解源 60粒
じゃばらや乳酸菌、GABAなどを配合した機能性表示食品。花粉やハウスダストによる不快感軽減をサポートする。ミント味でスッとした飲み心地なのも特徴で、爽快感を求める人にぴったり。国内製造で品質管理にも配慮されており、毎日の習慣として取り入れやすい設計だ。
●おすすめポイント
・じゃばら＋乳酸菌配合
・ミント味で飲みやすい
■だいじょうぶなもの ツルアラメ サプリメント
海藻由来のツルアラメエキスを配合し、花粉やハウスダストによる目や鼻の不快感軽減をサポートする機能性表示食品。1日2粒とシンプルで続けやすく、眠くなりにくい点も魅力。自然由来成分にこだわりたい人におすすめの選択肢だ。
●おすすめポイント
・ツルアラメ由来成分配合
・1日2粒でOK
・眠気を気にせず使いやすい
■さよなら花粉生活 奇跡の柑橘じゃばらサプリ
柑橘“じゃばら”に加え、甜茶や乳酸菌、亜麻仁油を配合。花粉シーズンの不快感対策を多角的にサポートする設計だ。さまざまな成分を一度に取り入れたい人に向いており、春前からの仕込みケアにも活躍。毎年つらい人こそ、早めのインナー対策を意識したい。
●おすすめポイント
・じゃばら＋甜茶＋乳酸菌
・多成分でまとめてケア
・春前からの対策にも
花粉症対策は“外から守る”だけでなく、“内側から整える”ことも重要だ。腸内環境や免疫バランスに着目したサプリメントは、毎日の習慣として取り入れやすく、花粉やハウスダストによる不快感を和らげるサポート役になる。インナーケアを始めてみるのもひとつの方法。今年の春は、体の土台を整える習慣で、少しでも軽やかに過ごしてみては。