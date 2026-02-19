人気レースクイーンの根岸しおり（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ラウンドガール・デビュー姿を披露した。

「ラウンドガールデビュー 見届けてくれたみんな、ありがとう〜！！」「KNOCK OUT 61 ご来場そしてご視聴ありがとうございました KOが続出して、ドキドキで目が離せない試合が続いてたね 生の迫力にとっても感動…！！！！チョコもゲットできたかな？次回の試合も今から楽しみすぎです」などとつづり、赤のリングガールコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵です 惚れ直しました」「ラウンドガール姿も良すぎます！」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「キレイ」「美人」「かわい〜い！」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動。1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。