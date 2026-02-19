フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が19日、帰国後に会見に臨んだ。今大会の2個のメダル獲得を振り返り、改めて今回の五輪について思いを語った。

今回の五輪を一言で総括すると「準備力」とし、「準備力が大事だと思えた五輪だった。現地の視察や、ノルウェーでの生活だったり、いろんな角度から努力してきた。この言葉に尽きると思う」と実感を込めて語った。

そして「家族の存在、支えも感じてこの舞台に立った。家族だけでなく、現地での情報をいただいたり、JOCの方とか、いろんな方の支えがあった」と家族、スタッフらに感謝していた。

モーグル（シングル）で銅メダル、2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルでは銀メダルを獲得。22年北京大会の銅メダルに続き自身3個目のメダルは、2個で並んでいた里谷多英を抜き日本のモーグル選手として単独最多となった。

◇堀島 行真（ほりしま・いくま）1997年（平9）12月11日生まれ、岐阜県出身の28歳。岐阜第一高、中京大出。小4で本格的に競技を始める。3大会連続の五輪代表で22年北京大会銅メダル。世界選手権は25年にモーグル優勝、デュアルモーグル2位、17年には2冠。家族は22年北京五輪代表の輝紗良夫人（25）と1児。1メートル70。