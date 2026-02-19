お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が19日、大阪市の大阪文化服装学院で映画「ウィキッド 永遠の約束」（3月6日全国公開）公開記念ファッションショーイベントに登壇した。

20年以上愛され続けている不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた名作。公開記念として、大阪文化服装学院の学生10人が同作をイメージし、デザインから制作まで携わったコラボ商品を阪急うめだ本店で販売することになり、そのお披露目イベントにシェンシェンの吹き替えを務めるゆりやんがファッションショーに登場した。

同学院の大黒翼さんがデザインしたパーカーに身を包んでランウェーを闊歩（かっぽ）したゆりやんは「緊張しました。学生さんが作られた華やかな衣装に感動して…」と涙ぐむをふりをしながら、お約束の変顔を決めた。

学生から独自のファッションスタイルへのこだわりを聞かれると、「独自のファッションスタイルというか、ほとんど裸で水着みたいな」と、米国のオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」などで披露した星条旗の水着姿をネタに返して、笑いを誘った。

24年12月から米国ロサンゼルスに活動の拠点を移した。海外で活躍する方法については「私、まだ活躍してないんで」と言いながら、「英語で全然ウケなかったりすることもあるけど、“心ここで折れず”。これを胸にやっています。1回くらいうまくいかなくたって別にいいやって感じです。こんなんでいいですか。アドバイス下さい」と逆に助けを求めていた。