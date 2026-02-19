日向坂46、オードリーに感謝 “バラエティに強い”理由分析で感心受ける「貪欲ですね」【Leminoコンテンツ発表会2026】
【モデルプレス＝2026/02/19】日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が2月19日、映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」に出席。バラエティでの活躍方法について語った。
乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の坂道グループの番組をこれまで多数配信してきているLemino。今回は新たに乃木坂46の番組「乃木坂工事延長中」の配信が開始されると発表されたが、今回は坂道グループを代表して日向坂46の3人が登壇した。
バラエティ番組での活躍も著しい日向坂46について、高橋には番組に臨む際の姿勢にまつわる質問が。高橋は「私たちは冠番組でオードリーのお二人にMCをしていただいてるんですけれども、そのお二人との信頼感というか、いらっしゃるからこその安心感っていうのは確かにそこにあった」とオードリーに感謝したうえで、「卒業された先輩方が果敢に挑戦していくという姿を間近で見てきて、それにすごく刺激を受けていたんだなっていうのは、今もすごく残っていて」と卒業メンバーの姿勢に刺激を受けたと回想。
さらに「メンバーが何かに挑戦する時に、その挑戦する以外のメンバーが結構支える環境っていうのがすごくあるなって私は思っていて。例えば、いつもより笑い声を大きくしてみようかなとか、こう、ぼそっとがを言ってみようかなとか」と挑戦を支える環境づくりにも言及。「番組作りを全員でしているんだという意識がみんなから感じられるから、私たちが楽しんでいる姿が、ありがたいことに日向坂46がバラエティに強いと言っていただける所以なのかな、と思ったりします」と照れ笑いを浮かべると、司会を務めた上重聡アナウンサーは「貪欲ですね！」と驚いていた。
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回のイベントでは、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン・フジオカ、山本美月、日向坂46の高橋、正源司、大野が登壇した。（modelpress編集部）
