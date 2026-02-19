timelesz菊池風磨「チェリーじゃねえし！」思わず声張り上げる 意外な恋愛の価値観明かす【ラブパワーキングダム2】
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の第2話が、18日よる10時より放送。timeleszの菊池風磨が恋愛の価値観を明かした。
【写真】菊池風磨「こんなのできない」と本音吐露した大胆ハグ
同番組は、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。2025年2月に放送されていた「LOVE POWER KINGDOM〜恋愛強者選挙〜」の第2弾だ。
本シリーズに参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池、タレントの谷まりあが務める。
第2話では、前回の「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが参加者を指名できる“プールパーティー”を開催。もえが指名した男性4人と華やかに楽しむ一方、「気になる4人」「水着に自信がありそうな女性を選びました」と語るユウキは、かの・はづき・ゆめ・るみの4人を指名。4色用意されたリップを女性メンバーが1色ずつ選び、ユウキが“キスしたいリップを選ぶ”というミニゲームの結果、女優・はづきと豪華なヨットでの2ショットデートへ。
地中海の風を感じながら映画のワンシーンのように距離を縮める2人。船上でユウキは「はづきちゃんは嘘つかなそう」「これからもっと好きになれればいいかなって」と恋の予感をストレートに伝える。ヨットのデッキに座り、ユウキがはづきをバックハグしながら会話を楽しむ濃密な距離感に、スタジオMC陣から「振る舞いがめっちゃキング」「近いって！」と声が上がる中、菊池は思わず「俺こんなのできない…」とポツリ。恋愛強者ならではの堂々たる振る舞いに、トップアイドルもタジタジの様子を見せた。
さらにこの日の夜には、12時間後に「2ndモテVOTE」を行うことが知らされる。スタジオMC陣も「この夜が勝負だね」と動向を注視する中、各メンバーが投票での生き残りをかけてさまざまなアプローチを展開。たいせいは第1話の“モテミッション”で急速に距離を縮めた相手・はづきと2ショットに。ユウキとのヨットデートについて、たいせいは「何してたん？」「手繋いだん？」「ハグした？」と嫉妬心をあらわに質問攻めにする。そして、はづきから真相を聞いたたいせいは、「上書きハグね」とはづきにバックハグ。はづきは「彼の作戦かもしれないけど、ヤキモチ妬いてくれるのは嬉しかった」と高揚感を明かした。
嫉妬が恋のスパイスとなる展開に、スタジオでは谷が「風磨さんは嫉妬するタイプ？」と質問。これに対し菊池は「嫉妬しないんですよ」と意外な価値観を告白。すると谷は「わかった！誰かを本気で好きになったことないんじゃ？」と推測。このやりとりにYOUが「やだ、チェリーだった！」と大袈裟に驚いて見せると、菊池は即座に「チェリーじゃねえし！」と声を張り上げる事態に。せいやは「なんやこのスタジオ！本編と違いすぎる」と、恋愛強者たちとMC陣の恋愛レベルのギャップを指摘し、スタジオは爆笑に包まれた。（modelpress編集部）
◆「ラブパワーキングダム2」
◆菊池風磨、バックハグに本音「俺こんなのできない…」
◆菊池風磨「チェリーじゃねえし！」
