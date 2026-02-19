３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿に１９日、、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れ選手らを激励した。連覇を確信する栗山氏。前回大会でともに戦った選手らには「連覇おめでとうございます」と伝えたといい、これに選手らも気が引き締まる思いだ。

連覇を“厳命”され、重圧がのしかかるが、牧は「意味のある言葉を言っていただいたと思う。それだけプレッシャーがあるということだと思うので、はねのけていきたい」と決意。近藤も「期待を込めた言葉。より気が引き締まった」と闘志を燃やした。

宮崎の侍キャンプ地に現れた栗山氏は、サブグラウンドでダルビッシュとガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも約３０分話し込むなど、交流した。その後、取材に応じた栗山氏は「（今大会は）連覇します。というか、前回一緒にやったチームメートたちには先に『連覇おめでとうございます』って先に言わせてもらったので、僕の中では、日本の野球が一番いい野球だと思って前回もやりましたし、今でも思っているので、そのことを信じて応援しています」と力強く話していた。