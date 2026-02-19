ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。大逆転での金メダル獲得の舞台裏を明かしました。

ショートプログラム(SP)では、リフトのミスもあり5位という結果に。木原選手は「正直オリンピックが終わってしまったかなっていう気持ちになってしまいましたし、取り返しのつかないミスだったので。正直立ち上がれないぐらい氷上で落ち込んでいました」と振り返ります。

この姿を振り返った三浦選手も「リフトの失敗は本当に大きな点数減になるので、もう優勝は無理かなとその時点で思ってしまった」とコメント。それでも「2人ともそんな思いじゃダメだと思ったので、私はすぐに気持ちを切り替えることに集中しました」と振り返りました。

SPを終えて以降は、ずっと涙を止められなかったという木原選手。三浦選手は「まだ試合が終わっていないのにぽろぽろ泣いてしまう龍一くんっていうのは、本当に競技人生で初めてだったので。最初はどう接したらいいか分からなかった」と振り返ります。それでも「ここで私が折れてしまったら表彰台は無理だと思った」と語り、フリーに向けしっかりと話し合い、木原選手を支えたことを明かしました。

三浦選手は「龍一くんが引っ張って私がサポートされるのがノーマルの私たちなんですけど、龍一くんに泣き虫のイメージがついちゃった」と笑顔でコメント。木原選手も「今回は弟でした」と振り返りました。

(2月19日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)