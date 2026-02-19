ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間19日夜から20日早朝にかけて大会14日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

大会13日目に日本は、スノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得。女子スロープスタイルでは、深田茉莉（19、YAMAZEN）が金メダル、村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。メダル総数は、過去最高の前回北京五輪（22年）の18個を上回る「22個」（金5、銀6、銅11）。金メダルは98年長野大会の過去最多「5個」に並んだ。14日目はフィギュアスケート 女子シングル・フリーとノルディック複合チームスプリント、そして、カーリング女子予選リーグ最終戦が行われる。

■フィギュアスケート／女子シングル・フリー

今季で引退する坂本花織（25・シスメックス）がSP2位からの逆転、最後の五輪で悲願の金メダルへ。初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）が自己ベストの78.71点をマークしてSP首位から逃げ切りを狙う。千葉百音（20、木下グループ）もSP4位から巻き返しへ。日本勢の表彰台独占にも期待が高まる。

■カーリング／女子・予選リーグ（中国ー日本）

日本代表フォルティウスが、22年北京金メダルのイギリスに敗れて1勝7敗となった。準決勝進出とはならなかったが、ミラノ・コルティナ五輪ラストゲームを笑顔で終われるか。

■ノルディックスキー複合／チームスプリント

今季限りで引退を表明している渡部暁斗（37、北野建設SC）が今大会3種目目の出場。個人種目ではNH11位、LH19位とメダルには絡めなかった。2人1組で行うチームスプリントは山本涼太（28、長野日野自動車SC）と出場。6度目の五輪の集大成、4大会連続のメダルに挑む。

【大会14日目 日本選手の主な出場種目】

19日18:00〜 ノルディックスキー複合／団体スプリント・前半ジャンプ

19日18:30〜 フリースタイルスキー／男子ハーフパイプ・予選

19日19:00〜 フリースタイルスキー／男子エアリアル・予選※悪天候により延期

19日22:00〜 ノルディックスキー複合／団体スプリント・ 後半距離2x7.5km

19日22:05〜 カーリング／女子・予選リーグ（中国ー日本)

20日00:30〜 スピードスケート／男子1500m

20日03:00〜 フィギュアスケート／女子シングル・フリー

20日03:30〜 フリースタイルスキー／女子ハーフパイプ・予選

※写真は左から中井亜美選手、坂本花織選手、千葉百音選手