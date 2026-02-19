元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、18日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。3週間療養することを発表したオードリー若林正恭について語った。

若林は14日深夜放送のラジオ番組で、声帯の不調により3週間休養することを発表した。4日放送の「佐久間宣行の−」にはゲストとして出演。その時も喉の不調による休養明けで「2週間前に来てくれた時に絶好調だったから、完全復活だなんて喜んでたんですけど、3週間の休養ということで」と改めての発表に驚いた。続けて「ゆっくり休んで欲しいですね」と語った。

若林は自身がプロデューサーを務めるテレ東系「あちこちオードリー」にも出演しており、影響について「一番は『あちこちオードリー』なんですよ。今日は（アルコ＆ピース）平子が代打MCをやってくれて、来週は（パンサー）向井君がやってくれる。その先はまだ撮ってなくて、代打MCを決めて。それで乗り切っていこうって感じです」と説明。若林に対しては「まあしっかり休んで欲しいと思います。こういう時のためにスタッフが頑張るんで」とメッセージを送っていた。