「りくりゅうのタオル買えたのめっちゃ嬉しい」　過去の応援グッズが追加へ「活動資金にあてられる」

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアで、日本ペア史上初となる金メダルを獲得した、三浦璃来選手と木原龍一選手。

快挙を成し遂げた"りくりゅうペア"に、いま日本中、そして世界中から熱い視線が集まっています。

2026年2月19日現在、所属先の「木下グループ」が運営するオフィシャルグッズストア「STUDIO21」では、24年12月発売の応援グッズが緊急追加されています。

購入した金額は...

24年12月2日に発売された「りくりゅうペア応援バナータオル」第2弾は、数量限定の公式応援グッズです。

2024-2025シーズンの衣装の一部を落とし込んだ、落ち着きときらめきを兼ね備えたデザインで、2人の華麗なシルエットも描かれています。

コットン100％で吸収性も肌触りもよく、応援グッズとしてはもちろん、日常使いもできそうです。

価格は3960円。

そんな貴重な公式グッズですが、今回の金メダル獲得を祝し、緊急で在庫が追加されました。

なお、購入金額は全額、三浦璃来選手と木原龍一選手の活動費に充てられるとのこと。

さらに、購入する際に公式ホームページに氏名が掲載される可否を選ぶことができ、見える形で思い出として残せるチャンスも。

実際に購入した人からは、「ご本人たちの活動資金にあてられるというのがありがたい」「練習資金になるの木下グループさん愛」「りくりゅうのタオル買えたのめっちゃ嬉しい」などの声があがっています。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）