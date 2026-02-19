横浜ゴム<5101.T>は急伸。この日午後２時ごろ、２５年１２月期連結決算を発表。売上高は１兆２３４９億円（前の期比１２．８％増）、事業利益は１６６５億７７００万円（同２４．０％増）だった。新車向けなどが伸びたほか、昨年買収した米グッドイヤーのＯＴＲ（オフ・ザ・ロード）事業が収益貢献した。



続く２６年１２月期の売上高は１兆３０００億円（前期比５．３％増）、事業利益は１８８０億円（同１２．９％増）と成長が続く見通し。純利益段階ではマイナスを見込むものの、配当予想は１７２円（前期１３４円）と増額する方針を示した。これを好感した買いが入っている。



これに合わせる形で、現在進行中の中期経営計画における最終年度（２６年１２月期）の業績目標を上方修正した。従来は売上高１兆２５００億円、事業利益１５００億円を見込んでいた。



出所：MINKABU PRESS