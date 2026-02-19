大使館に相当の窓口機関を「台湾代表処」に 民間団体が改名運動発起
（台北中央社）台北市に拠点を置く非営利団体、哈囉台湾国際交流策進会（ハロー台湾）はドイツ時間16日、ベルリンで記者会見を開き、中華民国（台湾）と国交を持たない国々にある大使館に相当する機関「台北経済文化代表処」を「台湾代表処」に改名する運動を始めると宣言した。
会見はベルリンで開催された「ワールド・フォーラム」内で行われた。出席した与党・民進党の黄捷（こうしょう）立法委員（国会議員）が18日、メディアにハロー台湾の報道資料を提供した。
同団体は会見で、台湾の在外機関は特定の一都市ではなく2300万人の台湾人を代表するものであるとの考えから、改名運動を発起したと説明した。
黄氏は、世界とのつながりを求める新たな世代の一員として、改名運動は国際社会に台湾の存在を明確に示すことができ、曖昧な立場に縛られる必要がなくなると話した。
苗博雅（びょうはくが）台北市議（社会民主党）は、「台北」を冠した名称は歴史が残した皮肉な遺産だと指摘。かつて政治的にデリケートな問題を回避するためにこの名称になったものの、今日では世界の地政学的環境が変化していると述べた上で、台湾は事実上の国家になっており、その実力に合った呼称を獲得するべきだと主張した。
（王揚宇／編集：田中宏樹）
