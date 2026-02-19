Snow Manの公式Xにて、新曲「オドロウゼ！」のティザー映像が公開された。

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌だ。

【動画】Snow Man「オドロウゼ！」ティザー映像（全2本）

■レトロなブラウン管テレビの中で動き出すSnow Man

投稿では、2月23日0時よりストリーミング＆ダウンロード開始、同日21時にMV公開と告知。「#イヨイヨクルゼ！」のハッシュタグも添えられている。

映像は、レトロなブラウン管テレビを模した画面演出からスタート。カラフルなグラフィックが映し出されたのち、ポップな立体ロゴ「オドロウゼ！」とメンバー9人が姿を見せる。

中央に立つ佐久間がピンクのスプリングコートを大きく広げるようにポーズ。最後は「Coming soon…」の文字で締めくくられる約6秒の映像となっている。

ファンからは「世界観がかわいすぎる」「どんなに小さくても動きだけでわかる自担愛おしい」「楽しみ」「ワクワクが止まらない」などの声が殺到している。

■メンバーが入れ替わり立ち替わり登場する別ティザーも

なお、2月14日には「オドレル準備できてる？」というメッセージとともに、別のティザー映像も公開。

こちらでは、カーディガンやマフラー、メガネなどポップなカラーの衣装に身を包んだ9人が入れ替わり立ち替わりカメラの前に現れ、ポーズを決めたり笑顔を見せたりしている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/