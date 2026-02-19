19日15時現在の日経平均株価は前日比390.24円（0.68％）高の5万7534.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1115、値下がりは428、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を125.35円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が117.12円、信越化 <4063>が31.42円、ファストリ <9983>が26.47円、イビデン <4062>が25.47円と続く。



マイナス寄与度は274.09円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が11.83円、ＴＤＫ <6762>が11.53円、ニトリＨＤ <9843>が9.28円、富士フイルム <4901>が7.12円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は空運、パルプ・紙、繊維の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、鉱業、ゴム製品、銀行、不動産、海運と続いている。



※15時0分14秒時点



株探ニュース

