大豆は無事、糸をひくのか――。

納豆王国・茨城県で、納豆の起源を検証するユニークな実験イベントが開かれる。平安時代の伝承に基づいて、わらに包んだ大豆を馬の背中で発酵させるもので、企画した牧場主らは「条件が整えば、納豆はできるはず」と準備に奔走してきた。歴史ロマンも詰まった実験は２１、２２日に行われる。（水戸支局 佐々木勇輝）

納豆の起源は一説では、平安時代の武将・源義家にさかのぼる。全国納豆協同組合連合会の「納豆沿革史」などによると、１０８３年、義家が奥州出兵した際、わらで包んだ煮豆を馬の背中に積んで運ばせていたところ、わらに付いた菌と馬の体温で発酵し、偶然できたと伝わる。同様の言い伝えは、茨城をはじめ北関東や東北に残る。

実験に挑むのは同県笠間市の体験型牧場「スターホースファーム」の野村恭太代表（４８）と、同県日立市で納豆を製造・販売する「菊水食品」の菊池啓司社長（６９）。昨年末にＳＮＳで知り合うと「義家の伝承は誰も立証したことがないはず」と盛り上がり、今回の企画が決まった。

一般的に納豆は蒸した大豆に納豆菌を付着させ、３８〜４２度で発酵させるなどして作る。野村さんは「馬の平均体温は約３８度。背中の上で納豆ができる可能性はある」と期待を込める。菊池さんも「実験を通じて、納豆ができるメカニズムや歴史に興味を持ってほしい」と意気込む。

難題はわらの中を、納豆にとって理想的な環境にどうやって保つかだ。野村さんは、時間帯や天候などによって、わらの中の温度がどう変化するか連日記録を続けた。わらを背負わせる馬は性格のおとなしいメスの「リトル」を選んだ。

実験は野村さんの牧場で公開で行われる。２１日は菊池さんが提供する大豆を蒸して納豆菌を吹きかけ、わらに包んでリトルに背負わせる。さらに保温用の毛布と追加のわらをかぶせてベルトで固定し、リトルは日中は牧場を歩き、夜は馬房で過ごす。野村さんも寝ずに付き添い、２２日に納豆が出来ているか確認する。

納豆や微生物に詳しい近畿大の牧輝弥教授（微生物生態学）は「馬の背で納豆を作る試みは過去に聞いたことがなく、大変興味深い。納豆菌が活動しやすい温度や高い湿度、密閉具合を保てれば、納豆ができる可能性は上がる」と助言する。