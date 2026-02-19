関西の都市部でデータセンター（ＤＣ）の建設が加速している。

ＡＩ（人工知能）やクラウドサービスの普及で需要が急拡大し、これまで進出が相次いだ郊外の適地が飽和状態になりつつあるからだ。立地が関東と関西に集中し、災害リスクを懸念する声も出ている。（寺田航）

キタの繁華街に

大阪・キタの繁華街にそびえ立つモノトーンの「オプテージ曽根崎データセンター」（大阪市北区）。関西電力の通信子会社オプテージが１月２９日に運営を始めた。ＪＲ大阪駅から徒歩圏にあり、停電時にデータが消失しないよう、給油なしでも７２時間の連続稼働が可能な非常用発電機を備えている。フロアにはサーバーを収めるラックがずらりと並び、今後は国内のＩＴ大手などの利用を見込む。

オプテージは、２０３５年までにこうした都市型ＤＣを３か所以上に整備し、通信網を含めて約３０００億円の投資を計画する。名部正彦社長は「多様化、高度化するＩＴ利用に、柔軟に対応していく」と強調する。

これまでＤＣは、比較的地価が安い郊外に建設されることが多かった。だが、旺盛な需要で適地が埋まりつつあり、進出先は都市部にまで広がり始めた。

大阪市内では、シンガポールの投資会社傘下の「ＳＣゼウス・データセンター」が国内第１弾となるＤＣ建設を計画し、米国のＤＣ世界大手も新設に向けて検討を進めている。堺市では、シャープの液晶パネル工場の跡地でＫＤＤＩがＤＣの運営を始めた。

災害リスク

背景には、クラウドサービスの利用拡大や、生成ＡＩなどの普及がある。膨大な情報を処理するＤＣの需要が世界的に高まっている。

調査会社の富士キメラ総研によると、国内のＤＣの総床面積は２９年に６１６万平方メートルとなり、２３年比で４割増える見通しだ。

ＤＣは、冷却設備などによる電力消費が大きい。他の地域に比べて原子力発電所の再稼働が進む関西は、十分な電力が確保できるエリアとして、運営会社の期待は大きい。

一方、国内のＤＣは、利便性に優れ、低遅延で通信できる首都圏や関西に全体の約９割が集中している。当面はこの流れが続くとみられ、「災害時の脆弱（ぜいじゃく）性を高めている」（不動産サービス大手のジョーンズラングラサール）との懸念もある。