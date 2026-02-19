USJ、マリオ「スーパースター」をモチーフにした限定フード＆グッズ新登場へ “無敵”気分を体験
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が今年で開業5周年を迎えるのを記念して、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズを3月18日から販売する。
【画像】おいしそう！スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ
“無敵マリオ”バージョンのアニバーサリー・パワーアップバンドは、「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインとなっている。“無敵”気分で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』をより一層楽しむことができる。
パワーアップバンドがあると、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることもできる。パーク体験の幅がさらに広がるアイテム。
また、エリアのマップがモチーフの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の世界観を詰め込んだ、新デザインのグッズも登場。フェイスタオルには、「スーパースター」のワッペンをワンポイントとしてあしらい、パークの楽しさを持ち帰れるデザインに仕上がった。“We are all STARS！”をテーマに、ゲストが一体となって楽しめる特別な体験を提供する。
また「スーパースター」のポップコーンバケツが、エリア開業5周年を記念した1年限定で、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身。「スーパースター」をゲットした時のおなじみのBGMが流れ、“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験することができます。みんなでポップコーンバケツをピカピカ光らせながら、“無敵”気分を楽しめる。
さらに、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』入口の『スーパースター・プラザ』では、5周年限定の「スーパースター」で飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントが、ゲストを出迎える。そのモニュメントが実際に食べられるケーキとなったスーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキが、『キノピオ・カフェ』に登場する。またハリウッド・エリアにある『マリオ・カフェ＆ストア』では、「スーパースター」をモチーフにしたパンケーキが登場する。
そして、エリアのあちこちに飛び散った「スーパースター」を見つけてクルーに届けると、5周年限定のかわいい特別なステッカーが受け取れる。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & 2026 Universal Studios. All rights reserved.
