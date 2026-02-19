俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）が明かした秘話に驚く場面があった。

今年デビュー25周年を迎えた井上。番組内で、昨年の公演「エリザベート」での歌唱姿が紹介されると、黒柳は「凄い！」と大絶賛。その美声に「凄〜い！凄いですよ、だってあんなに張り上げて、毎日なんでしょ？」と驚いた。

井上はダブルキャストだったことを説明するが、黒柳は「今、お声を出していただくことは可能？何でもいいですよ」とリクエスト。井上は「歌い始めたのが教会だった」と、自身の原点となる賛美歌「いつくしみ深き」を一節披露した。

その後、家族の話題などで盛り上がったが、番組終盤となり黒柳は「最後にせっかくですからもう1曲」と要望。井上が「ロミオとジュリエット」から「Un Giorno Per Noi」を歌い上げると、「いいじゃない、素敵！」と褒めちぎった。

これに井上が「オリビア・ハッセーさんがジュリエットをされた時の、昔の美しい曲です」と解説すると、黒柳は「うちに遊びに来られたことがありますよ。日本に来てた時に」と打ち明けた。

番組エンディング曲が流れる中、「それで一緒にご飯を食べて。私がお野菜なんかを炒めたりして、一緒にご飯を食べました」という黒柳に、井上は「ええっ！オリビア・ハッセーさんが野菜炒めを！？」と驚がく。「うわ〜、ここで歌えて光栄でした」と感激すると、黒柳は「素敵な歌声をありがとうございました」と感謝していた。