「カジュアルになりすぎない！」【しまむら】40・50代の1軍候補！「おすすめパンツ」

ゆったりとしたパンツは気負わず楽に穿ける反面、カジュアルすぎて大人っぽく見せるのが難しい……。そんな大人女性にちょうどいいアイテムをリサーチ。そこで編集部が見つけたのが、おしゃれさんが太鼓判を押している【しまむら】のきれい見えが狙えるパンツ。女性らしいディテールが光るものやスッキリ見えが狙えるシルエットのものなど、ミドル世代の毎日コーデで1軍になりそうなおすすめアイテムをピックアップしました。

さり気ないメロウデザインで女性らしく

【しまむら】「TT*TOMOキリカエPT」\1,639（税込）

ゆったりとしたシルエットで、リラックス感のあるスウェットパンツ。裾にかけて広がる切り替えデザインが、脚のラインを綺麗に見せてくれそう。ウエストはさり気なくメロウデザインになっており、可愛らしいワンポイントに。しまむら好きのインフルエンサー@chii_150cmさんによると「カジュアルになり過ぎず女性らしく穿ける」とのことで、カジュアルでもきれいに見せたいミドル世代にもおすすめの一本です。

楽ちんなのにきれい見えするイージーパンツ

【しまむら】「PH*SRTRリブイージー」\770（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットで、きれい見えが狙えるイージーパンツ。ウエストはゴム仕様で、リラクシーに穿けそうです。すっきりとした印象を与える細めのリブニット素材だから、ボリュームのあるトップスと合わせても、好バランスに仕上がるはず。

