ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えます。

5周年を記念して、エリア内の大人気レストラン「キノピオ・カフェ」にも、“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにしたスペシャルなメニューが登場！

今回は、5周年のお祝いにぴったりな「スーパースター・アニバーサリープレート 〜マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン〜」と「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ（4名様分）」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「キノピオ・カフェ」アニバーサリーメニュー

販売開始日：2026年3月18日（水）〜

販売場所：キノピオ・カフェ

「キノピオ・カフェ」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン最大の座席数を誇るレストラン。

かわいいメニューが満載で、ゆっくりとお食事や休憩をすることができます。

そんな「キノピオ・カフェ」に、5周年のアニバーサリーをお祝いするメニューが登場！

スーパースター・アニバーサリープレート 〜マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン〜

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが大冒険する、そんな様子をイメージした一皿。

主役には、ふかふかの「スーパースター」のパンが添えられており、思わず写真を撮りたくなる仕上がり！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

身体も心もパワーアップできる、5周年の特別なお祝いプレートです。

スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ（4名様分）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

エリアの入口「スーパースター・プラザ」でゲストをお出迎えする、5周年限定の「スーパースター」で飾り付けたスペシャルなケーキのモニュメント。

なんと、そのモニュメントが実際に食べられるケーキになって登場します！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

色とりどりのスターが散りばめられたカラフルなアニバーサリーケーキは、味もサイズもスペシャル。

みんなで「スーパースター」を囲んで、“一致団結”して5周年をお祝いできる祝祭感あふれる一品です。

※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります。

みんなでシェアして楽しめるケーキや、マリオの冒険をイメージしたボリューム満点のプレートで、5周年の特別なお祝い気分を満喫できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「キノピオ・カフェ」のアニバーサリーメニューは、2026年3月18日（水）より発売です☆

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは予告なく変更する場合があります。

※品切れの際はご容赦ください。

※天候や時間により営業しない店舗がありますので、あらかじめご了承ください。

