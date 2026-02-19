ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えます。

5周年を記念して、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにした限定グッズが続々登場！

今回は、大人気のポップコーンバケツがスペシャルバージョンになった「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日：2026年3月18日（水）〜

販売場所：ピットストップ・ポップコーン／ステージ 18 前ポップコーンカート など

エリア開業5周年を記念した1年限定で登場する、「スーパースター」のポップコーンバケツ。

なんとこのポップコーンバケツは、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンになっています！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「スーパースター」をゲットした時のおなじみのBGMが流れ、“無敵”モードでパワーがみなぎる気分を体験することができます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

みんなでポップコーンバケツをピカピカ光らせながら、“無敵”気分を思いっ切り楽しめる、5周年ならではの特別なアイテムです。

特別な1年をさらに盛り上げてくれる、メロディが流れて光るスペシャルなポップコーンバケツ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」は、2026年3月18日（水）より発売です☆

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください。

※天候や時間により営業しない店舗がありますので、あらかじめご了承ください。

© Nintendo

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

