【きのうから】サイゼリヤ、春のグランドメニュー改定 ドリンクバーに食事とよく合う“レモネード”登場
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、きのう18日にグランドメニューを改定した。野菜を使ったメニューを組み合わせて、おいしくてバランスの良い食事を提案する。
【写真】2024年6月…「サイゼリヤ」チーズ増量のピザほか…新メニュー
イタリアの食文化に学んだ同店は、素材のおいしさを生かした料理づくりに取り組んでいる。野菜を摂れるメニューをそろえており、サラダ・スープのページに野菜料理をまとめて掲載し、野菜料理の選びやすさを高めた。メイン料理に組み合わせることで、野菜をプラスし、バランスの良い食事となる。
また、ドリンクバーに新たに『ミニッツメイド ゼロシュガーレモネード』が登場。豊かな味わいとすっきりとした後味で、食事ともよく合う。ドリンクバーで楽しめるのは、同店のみ。
