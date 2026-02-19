【きょうから】ウェンディーズ・ファーストキッチンに“コブサラダ”イメージソースの“アメリカンバーガー”登場

【きょうから】ウェンディーズ・ファーストキッチンに“コブサラダ”イメージソースの“アメリカンバーガー”登場