バンクーバー五輪フィギュア日本代表でタレントの織田信成が１９日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来ペアへのインタビューで号泣した。

ミラノの特設スタジオに姿を見せたりくりゅうペアへ、東京のスタジオの織田は「璃来ちゃん、龍くん、ホンマにおめでとう。金メダルよかった…、ううううっ…」とのっけから号泣すると、２人の笑顔を誘った。

続けて「２人の活躍のお陰で、本当に２人が伝えたかったペアの素晴らしさだったり、フィギュアスケートの素晴らしさが日本中の人に伝わってます」と問いかけた。三浦は「ホントにうれしいです。心から私たちはそれを願っていたので本当にうれしいです」と言えば、木原も「オリンピックで金を取ることと、もう一つ、ペアを日本の皆さんにもっともっと知っていただきたいという思いを常に持っていたので、本当にありがとうございます」と感謝の言葉を口にした。

織田は、フリーの演技では、課題だったサイドバイサイドのジャップが決まったことを挙げ、「これ絶対に、いけるってなって。その後の２人の…」とここで言葉にならず、ハンカチを出して涙を拭うと、りくりゅうの２人は大笑い。

安住紳一郎アナウンサーが「その後の２人の？」と助け舟を出すと、織田は「…２人の演技がスゴくて…、本当に感動ありがとうございました」と絞り出したが、またもハンカチでポロポロと流れる涙を拭くと、２人からは思わず笑顔がこぼれていた。

インタビュー前には、安住アナから「織田さん、今回何回泣いたの？」と尋ねられると、「そうですね。見えない涙を数えたら、数えられないぐらい泣きました」と明かしていた。