みかんが嫌いな大型犬のお口に向かって、みかんを投げてみたら…？大型犬の反応が面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で29万6000回再生を突破。「可愛いｗ」「声出して笑った」といった声が寄せられています。

【動画：『みかんが嫌いな大型犬』にみかんを投げてみた結果→口の中に入れて…まさかの『吐き出し方』】

大型犬にみかんを投げたら…

TikTokアカウント「qta12340」に投稿されたのは、みかん嫌いのゴールデンレトリバー「Ｑ太」くんに、みかんをあげてみた時の様子です。飼い主さんがみかんを見せた時点で、Ｑ太くんは眉をしかめて不満をあらわにしたそう。食べてくれなさそうですが、試しにみかんをポイっと投げてみたら…？

するとＱ太くんは意外なことに、ちゃんとみかんをお口でキャッチしてくれたとか！苦手な物でも、とりあえず食べてみようとするチャレンジ精神が素敵です。

吐き出し方に爆笑！

ところがＱ太くんはみかんを2～3回噛んだだけで、ペッと吐き出してしまったとか！とりあえず味を確認してみたものの、やっぱり嫌いだったようです…。一度お口に入れたものを吐き出すのは良くないと思っているのか、「あ、落としちゃった～」と言わんばかりの吐き出し方をしているところが面白くて笑ってしまいます。

そしてみかんが床に落ちた瞬間に、隣にいたワンちゃんが「食べないならもらうね～」と回収。Ｑ太くんはその様子を、なぜかじーっと見つめていたとか。

たとえ嫌いな食べ物でも誰かに取られると惜しく感じるのか、それとも「よくそんな酸っぱいもの食べられるな」と引いているのか…。Ｑ太くんの本音はわかりませんが、みかんに対する全ての反応が可愛すぎて、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎだろw」「最初の顔がもう草」「しっかり味確認してから出してるｗ」「あ、落ちた。みたいな捨て方面白いｗ」といったコメントが寄せられています。

大型犬は甘えん坊

Ｑ太くんはとても甘えん坊で、飼い主さんにチョイチョイと触れて「撫でて」とアピールすることが多いそうです。そして撫でてあげた後は、「もっと！」と要求するのだとか。これからもＱ太くんはその可愛い姿や行動で、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

