東京を拠点として活動するインディーフォークバンド、波のようがシングル「Theme Of Our Farewell」を2月18日に配信リリースした。

本楽曲は、ロサンゼルス在住の藤村明世監督の短編映画『Our Farewell』の挿入歌、エンディングテーマとして波のようが制作した。観客がスムーズに映像の世界に入り込めるよう、イントロのグロッケンやコーラス、メロディによって現実と幻想の間を音楽で縫うことを意識したという。エレクトロピアノの音色やパーカッションの構成は、藤村監督の切り取る瑞々しいロサンゼルスの色に合うよう、あしらわれている。レコーディングは、ボーカル・作曲を担当するちあきの帰国後、メンバーの八谷継人のスタジオ（HotchPotch Studio）にて行われた。主となるメロディは八谷がペダル・スティール・ギターで演奏した。

なお、短編映画『Our Farewell』は現在、アメリカを中心とする世界の映画祭に挑戦中だという。

（文=リアルサウンド編集部）