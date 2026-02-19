任期満了に伴う石川県知事選挙が19日、告示された。19日正午までに、すでに立候補を表明していた現職と新人、あわせて3人が届け出を済ませ、17日間の選挙戦を経て、3月8日、投開票を迎える。

第一声【山野之義候補(63)】前金沢市長の新人

◇山野之義候補（無所属・新人）…「皆さん、おはようございます。朝早く、寒いところをこうやってたくさんの方がお越しいただきました。心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

私は、この石川県で生まれ、育ち、今、家族でこの石川県で生活をしています。能登半島地震の時も、家族でこの石川県で、あの揺れを体感いたしました。県民の命と暮らしを預かる石川県のリーダーに求められるのは、常に県民の皆さんの日常の中に入って、県民の皆さん一人一人に寄り添って、危機には真っ正面から向かい合って決断をする。そのことが県のリーダーに求められること。先ほど喜多浩一県議会議員がおっしゃっていただきました。私は金沢市長を務めている時、自分自身の経験から、また谷本正憲前知事のお仕事ぶりを見ていて、県と国のパイプ役は国会議員の先生方のお仕事。どれだけ私も石川県選出の国会議員の先生にパイプ役になっていただいて、思いを伝えていただいて、国の方針をしっかり受け止めて市政を進めてきたか。県政においても全く同じでありました。金沢港の開発にしても、国立工芸館にしてもそうでありました。石川県、金沢市がしっかりとすると同時に、地元選出の国会議員の先生が国とのパイプ役になって、しっかりと仕事をしていただいた。だからこそ、さまざまな施策が大きく動いていった。

先ほど申し上げたように、私は今、この石川県で暮らしています。万が一の時には現場に立ち、県民の皆さんと日常生活を送り、県民の皆さんと同じように喜び、不安やさまざまな課題も真っ正面から受け止める。そして、多くの仲間と話し合いをしながら、意識を、同じ意識を持ちながらリーダーとして決断をしていく。そんなことが求められる。そんなことをやっていく。私はこれまで政治家として徹底的に現場に出て、市民の皆さんの中に入っていって、現場の意見をお聞きし、私の思いを聞いていただき、そして、そしてその中で政策を作って寄り添っていきながら政治を進めてきました。知事になっても同じ、徹底的に現場に出ていく。石川県は広い。能登、加賀、現場に出ていくにしても体力、時間の問題もあります。なんとか奥能登、能登に知事室を、南加賀に知事室を作っていきながら、ハードを作るという意味ではない。定期的に現場に行って、現場にしっかり根を張って、現場の皆さんの声を聞いていきながら政策を進めていく。そんなことを徹底してやっていきたいというふうに思っています。

先般、能美市に行きました。いろんな方といろんな意見交換もしました。63年前、石川県知事をお務めになられた田谷充実元知事のお墓参りも寄らせていただきました。田谷知事の石碑も改めてお伺いさせていただきました。石碑にはこう刻まれています。歌が刻まれていました。「ふる里の父となりて永遠に 村人たちと語りてありなむ。ふる里の父ともなりて永遠に 村人たちと語りてありなむ。」 63年前、私たちの石川県出身の田谷知事はまさに現場に出て、現場の父となって、その地域の方たちと語り合って、そんな政治をしていきたい。歌に込められていました。石碑に入っていました。63年ぶりの石川県出身の知事、改めて、改めてそれを実現しなければならない。そんな思いを田谷知事のお墓参り、石碑を読ませていただいて強く感じました。

これから17日間、県内さまざまなところにお伺いをし、今日詳しく申し上げられませんでしたが、さまざまな具体的な政策を申し上げ、先ほど後援会会長に、私は2回政策発表を行ったとおっしゃっていただきました。いろんなご意見をお聞きしながら、もっともっと現場に出て意見交換もしていきながら、その政策をさらに高めていく、進化していく。1回1回の演説会が政策の発表会かもしれません。1回1回の演説会が私の思いを聞いていただく会かもしれません。そんなことを繰り返していきながら、田谷知事の歌に込められた思いを具体的に形にしていく。その17日間にすることを改めてお誓い申し上げます。

私には大きな組織はありません。選挙はしんどい。でも、市長の時もそうでした。大きな組織がないだけに、市長の仕事をする時に組織におもねることなく、市民一人一人を見ながら市政を行っていくことができました。今回もそう。今回も大変厳しい選挙ではありますけれども、どうぞ皆さん、皆さん、皆さん、今日お越しいただいた皆さん、ご都合が悪くて今日お越しいただけなかった皆さん方も、お一人お一人に輪を広げてください。お一人お一人に声をかけてください。ご家族、お友達に声をかけてください。輪を広げてください。なんとしても父となって村人たちと語り合う。そんな、そんな県政を必ず実現していく。そのためにはまっすぐに、まっすぐに県民目線で17日間走り抜きますことをお誓い申し上げ、また改めて力を貸していただきたい。そのことをお願いさせていただきまして、私からのこの社頭からの第一声とさせていただきます。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。」

第一声【馳浩候補(64)】再選をめざす現職

◇馳浩候補（無所属・現職）…「皆さんおはようございます。では1句。「復興と挑戦の春、正念場」であります。私たち石川県民は3年目に入りましたが、私は今が正念場だと実感しています。

今から申し上げます。

珠洲市の泉谷満寿裕さん、能登町の吉田義法さん、穴水町の吉村光輝さん、輪島市の坂口茂さん、志賀町の稲岡健太郎さん、七尾市の茶谷義隆さん、中能登町の宮下為幸さん、宝達志水町の高下栄次さん、羽咋市の岸博一さん、かほく市の油野和一郎さん、津幡町の矢田富郎さん、内灘町の生田勇人さん、金沢市の村山卓さん、野々市市の粟貴章さん、白山市の田村敏和さん、川北町の前哲雄さん、小松市の宮橋勝栄さん、そして加賀市の山田利明さん。能美の井出敏朗さん。さあ、今、私が申し上げたのは、県内19の市町の首長さんのお名前です。顔の見えるお付き合いをしてきました。なんかあったら夜中にでも電話いただいています。なんかあったら私も足を運んできました。

毎年19市町には必ず1回足を運び、首長だけではありません、議会の皆さん、商工会をはじめ、農業関係、産業界の皆さん、いろんなお声を聞いて、ならどうしたらいいかね、こうしたらいいかね。また県議会では予算を提案し、審議をいただいて、議決もいただいてまいりました。私は県民党です。どの政党会派の方であろうと、貴重な県民の声である質問には真摯にお答えをしてきたつもりであります。改めてですね、お互いの顔の見える関係、なんかあった時に協力をして、石川県じゃない、この日本の一員として、そして、このふるさと石川県をもっといいがにしていこうと、もっと安全にしていこうと、危機管理をしていこうと。

私は今、知事代理を置いていません。なんでやと思います？そうです。手取川の水の問題があるからです。なんかあった時にすぐに私は県庁に入って、副知事や担当部長と関係者と協議をいたします。それ、白山市の田村さん、DICの問題もそうですよね。今、お互いに情報共有しながら、DICに対しても厳しく対応を求めています。改めて危機管理をする、そのために普段から、ね、衆院議員の小森卓郎さん、託す力が必要です。佐々木紀さん、つなぐ力も必要です。西田昭二さん、守る力はもっと必要です。

そして大阪から来ていただいた、日本維新の会の吉村洋文さん、本当にありがとうございます。大阪万博はぜひやってほしいと申し上げました。ちょっと、事業者が万博の工事でおらんがなるから大変な、ないかという声もありましたが、全国から応援をいただきましたからそんな問題はありませんでした。能登の皆さん、祭りをやってもらいました。子どもたちをバスで運んで、あの万博を見てもらいました。私も1970年、大阪万博行きましたよ。ちょうどその年は私が馳の家に養子に入った年でした。馳の両親は、いやー、私はかわいかったかどうかは別にしてですね。馳の家に子どももろて、親子で一緒に最初に行ったのがあの大阪万博、太陽の塔でした。今回は能登の子どもたちは、あのリングを見て本当に感動して、祭りを見て誇らしく思ってふるさとに帰ってきました。あのリング、泉谷さん、あれ木もろて、なんか使うげんろ？復興公営住宅にするんですよ、珠洲は。そういう工夫も生まれたんですよ、吉村さん。本当にありがとうございました。本当に良かったと思います。

こうやってみんなでつないでいく。私は12月予算で、カスタマーハラスメント対策の予算を作りました。今3000人、石川県内の事業者、働く現場で、カスハラの問題について調査しています。この間、個人タクシーの親分に言われました。「頼むこっちゃ、馳さん。カスタマーハラスメントの、わし大変なんや」と。タクシーの運転手さんだけじゃありません。私は学校の先生のカスハラ対策もちゃんとやりなさいよと言って指示をしてあります。現場は大変です。そんな声を踏まえて私は必ず条例を作ります。実効性のある条例を、何よりも相談できる体制を作ります。

そうじゃないですか。一方的にお客さんだからといって、何を言っても何をやってもいいっていうもんじゃありませんよ。と同時にそのたがをはめるとともに、コミュニケーションの取れる人間関係を作っていくのが大事です。カスハラ対策で、ひどいことをする人を罰するために作るんじゃないんです。カスハラ対策をしてですね、商売もそう、学校現場もそう、医療機関も介護の現場もそう、もうちょっといい関係性で仕事をして、お互いに気持ちよくなって稼ぐようになっていけばいいじゃないですか。参院議員の岡田直樹先生、そうですよね。

改めて、それをやるのは、法律を作るのは国の仕事でした。私は歴代37本の議員立法をさせていただきました。与野党、衆参、1人1人回って説得をして、今日はあんまりおいでないと思うけども共産党の方も「馳さん分かった」と。内容はちょっとわしら反対やけども、採決には賛成するよと。私は共産党の方々に、馳さん、あんたの言うことは分かるし、でもわしらの見解は違う。だけども採決には応じるから議員立法の採決していいよと。これ国会の対策やっている西田昭二さんも佐々木紀先生、分かると思いますけども、共産党も採決に賛成すると言わないと法律は通せないんですよ。これは国会のルールですよね。議員立法のルールなんですよ。

改めて立場が違ったり、事情があったとしても、最後は合意を求めて大きな流れ、方向性を作っていく。それにみんなで協力をしていく。そんな石川県にしようじゃありませんか。そして私はそういうふうにした方がいいなと思っているんですが、多くの県民の皆さんと一緒に今回の選挙戦を通じて、そんな石川県にしていこうじゃありませんか。

改めて私は今日からですね、県内19の市町にそんな思いを、また現在進行形の雇用対策、経済対策、医療、教育、特に介護、福祉、外国人労働者も受け入れて現場は頑張っていますが、様々な課題もあります。現場が命です。足を運んで話を聞いて、それだけではありません。まとめる力も必要です。決定する力も必要です。実行する力が、一番必要なんですよ、皆さん。

改めてですね、そんな思いをお伝えしながら、馳はこういうことを考えているんですよ。馳はこういう石川県にしようとしているんですよ。馳はこういう日本にしようとしているんですよ。大阪の吉村さんとも仲良くやっているんですよ。そうやろ？ お互いにやっぱり腹割って話し合って、もっといいがにしていこうと。困った人を助けていこうじゃないですか。そういう石川県にするために気合いを入れて頑張ります。どうぞ、どうぞよろしくお願いいたします。

もう1句出てきた。「復興と挑戦の春、石川県」。頑張ります。

第一声【黒梅明候補(78)】共産党系団体が擁立

◇黒梅明候補（無所属・新人）…「市民の皆さん、県民の皆さん、県知事選挙が始まりました。憲法を生かす新しい県政を作る石川県民の会の黒梅明です。皆さん、国民の平和、人権、暮らし、民主主義を守るのが政治ではないでしょうか。

私たち県民の暮らしは、食料、あらゆる生活物資の物価高と、賃金が上がらない中で困難が増しています。若者も、家族を支える者も、年金生活者も、みんなこの物価高に苦しんでいます。これを解決しなければなりません。そのためには、物価高を抑え、消費税を廃止すること、少なくとも5%減税することが必要です。同時に、働く者の賃金を上げることです。最低賃金を1時間あたり1,500円以上にすることです。そのためには、中小零細企業を援助し、そこで働く人の賃上げを実現することです。非正規雇用をやめ、働く者が希望を持って働けるようにすることです。年金生活者は物価高で、年金の目減りが続いています。年金の改善も必要です。皆さん、これは国政の課題です。県民の暮らしを守るために、こんな国政に対し、これでは県民の暮らしを守れないと物申す県政が今、必要なのではないでしょうか。

県民の暮らし第一の県政が、今、切実に求められているのではないでしょうか。その典型的な事例が、能登半島地震復興策に見られます。私は能登半島地震被災者共同支援センターの事務局長として、震災直後から支援を続けてきました。そこで私が見たものは、被災地の復興の遅れ、被災者の人権を無視する政治の貧困です。このままにしていては、能登に人は住み続けられなくなります。能登は、地震と豪雨災害で家が壊れ、田んぼがつぶれ、職場がなくなりました。

被災地では、あれから2年も経つのに家の再建も、生業の見通しも立たない苦しい生活が続いています。住み続けたくても住めず、人口減少が、減少が加速しています。人が暮らしていた町が更地になり、雑草が茂る無人地帯になっています。被災者は狭い仮設暮らしでストレスがたまり、年金暮らしでやりくりに追われ、医療を受けたくても受けられず、災害関連死が止まりません。皆さん、これで被災地能登は救われていると言えるんでしょうか。

国の生活再建支援法は、被災度を住宅損壊だけで判断し、一部損壊、半壊、全壊などの基準で被災者は区別され、全壊でも300万円の支援金では家は建ちません。仮設住宅は2年間の制約があり、ほとんどがプレハブ型の仮設で、狭く、防音断熱が不十分で、収納スペースもありません。住み慣れた地域から離れた、買い物に不便な高台などに建てられています。地域の文化もつながりもない仮設暮らしで、年金暮らしの高齢者は仮設を出たあとの住居の見通しも立ちません。

第一次産業と兼業しながら働く家族が多い能登では、教育、医療、介護、福祉が統廃合や縮小されれば、家族とともに住み続けるための生業の復興が見えません。なのに、国は高齢化、過疎化、人口減少地域に無駄な金は使えないとし、住み続けたいと願う被災者の要求に耳を貸さず、さまざまな援助を切り捨てています。住みたいところに住み続けるのは、国が守るべき人権です。

しかし、国は自助、共助、公助で頑張れと自己努力を押し付け、復興は進んでいません。こんな政治でいいんでしょうか。能登を見捨てるのか。被災者は怒っています。県民の命と暮らしを守る県政なら、これではだめだ、被災者の人権を守れないと国に物申すべきです。なのに、今の県政はなんも言いません。そればかりか、被災地の復興がまだまだ見えないのに、医療や介護の自己負担免除を打ち切り、地域に大切な公立病院を一つに統廃合しようとしています。

志賀原発は地震で大きく揺れ、道路決壊で避難計画がずさんだったことが明らかになりました。国土地理院も志賀原発敷地に活断層があると指摘しています。なのに、国、北陸電力、石川県は原発再稼働を進めようとしています。そんな危険な原発はいりません。志賀原発は廃炉すべきです。皆さん、こんな県政でいいんでしょうか。国言いなりで、すがりつくような県政で、県民の人権、命と暮らしを守れるんでしょうか。この県政を変えなければ、私たち県民は安心して暮らすことはできません。皆さん、この選挙で県民の命と暮らしを守ることを第一とする県政に変えようではありませんか。私、黒梅明と一緒に声を上げて、新しい県政を実現しましょう。

高市内閣は大企業を優遇し、軍事費を大幅に増やし、スパイ防止法を制定し、憲法を変えようとしています。新しい戦前を思わせるようなこんな政治、許せるでしょうか。若者にも、働く者にも、家族を支える世代にも、高齢者にも、平和と人権、民主主義、希望の持てる暮らしを作るために憲法を改悪する国の悪政から、県民を守る、憲法を生かす県政への転換が必要です。私たちが納めた税金を県民の暮らしのために使う県政を作ろうではありませんか。

国言いなりでなく、大企業誘致や大型開発に使うのではなく、県民の命と暮らしを守ることを第一とし、教育、医療、介護、福祉を守り、地域経済に貢献している中小零細企業を守る県政を、私、黒梅明とともに実現しようではありませんか。自然豊かな風土と伝統ある民族、文化、観光産業を守るためには、人が住み続けられなければなりません。そのために、農業、林業、漁業を守る県政を作りましょう。

私、黒梅明は、被災者医療費免除再開、復興公営住宅の家賃補助を4年目以降も継続など、住み続けられる能登復興を目指します。

私、黒梅明は、志賀原発の廃炉、高市政権の軍事費拡大、憲法改悪ストップを目指します。

私、黒梅明は、税金の使い方を転換し、最低賃金1,500円への引き上げ、子ども医療費助成を中学卒業まで広げる。女性の声を政策に反映し、ジェンダー平等を進めるなど、暮らし応援の県政を実現します。

皆さん、3月8日が投票日です。私、黒梅明とご一緒に、憲法を生かす暮らし応援の県政を作りましょう。よろしくお願いします。」