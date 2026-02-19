乃木坂46、新番組『乃木坂工事延長中』が配信決定 井上和「より距離感の近い番組になったらいいな」
2026年にNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が提供する新たなコンテンツラインアップを発表する『Lemino NEXT STAGE』が19日、都内で行われ、乃木坂46の新たなコンテンツを発表した。
【写真】かわいい〜！3人でポーズを決める大野愛実&正源司陽子&高橋未来虹
今年もNHK紅白歌合戦に出場し、11年連続11回目の出場を果たした乃木坂46。その“知られざる魅力”に迫る新番組『乃木坂工事延長中』が今年4月から配信される。
本番組では、乃木坂46の冠バラエティー『乃木坂工事中』の本編には入り切らなかった企画の延長戦やここでしか見られない新企画を届ける。メンバーのそれぞれの素顔や関係性に焦点を当てることで、ステージ上とは異なる乃木坂46の魅力を深掘りしていく。
イベントでは、乃木坂46メンバーからのコメント映像が公開。副キャプテンの菅原咲月は「メンバーだけの空間だからこそ生まれる自由で少し緩やかな雰囲気を楽しみにしていただけるバラエティー番組となっております！もうちょっとやりたいなみたいな企画が結構あるので、それがもしかしたらお届けできるかもしれないとすごくワクワクしております」とにっこり。
井上和が「メンバーだけということもあり、6期生も含めて『工事中』よりも距離感の近い番組になったらいいなと思います！」というと、瀬戸口心月は「私もいっぱい先輩方に話しかけて、戦えるように頑張ります！」とやる気を見せていた。
【写真】かわいい〜！3人でポーズを決める大野愛実&正源司陽子&高橋未来虹
今年もNHK紅白歌合戦に出場し、11年連続11回目の出場を果たした乃木坂46。その“知られざる魅力”に迫る新番組『乃木坂工事延長中』が今年4月から配信される。
イベントでは、乃木坂46メンバーからのコメント映像が公開。副キャプテンの菅原咲月は「メンバーだけの空間だからこそ生まれる自由で少し緩やかな雰囲気を楽しみにしていただけるバラエティー番組となっております！もうちょっとやりたいなみたいな企画が結構あるので、それがもしかしたらお届けできるかもしれないとすごくワクワクしております」とにっこり。
井上和が「メンバーだけということもあり、6期生も含めて『工事中』よりも距離感の近い番組になったらいいなと思います！」というと、瀬戸口心月は「私もいっぱい先輩方に話しかけて、戦えるように頑張ります！」とやる気を見せていた。