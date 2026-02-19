タレントのゆりやんレトリィバァ（35）が19日、大阪市内で映画「ウィキッド 永遠の約束」（3月6日公開）の公開記念ファッションショー、トークショーにサプライズ登場。「サプライズと聞いて自分が驚いた」と学生たちを笑わせた。

「ただいま〜」と第一声のゆりやん。24年に本拠地を米国へ移し活動。自身が監督を務めた「禍々女」の宣伝のため昨年11月に帰国した。前夜、新幹線で帰阪し、新大阪駅でいきなり「握手してえや」との関西弁のファンの声に「うれしかった。大阪に帰ってきたんだなと感じた」とホッとしたそうだ。

学生の制作したピンク系のパーカーを身にまとい、ファッションショーのランウエーを闊歩したゆりやん。デザイン、制作した同学院・大黒翼さんには「メッチャ可愛い。すごすぎる。頭の中のものが形となって出てくるのはすごい」と絶賛の言葉を並べて感謝。「何年生まれ？」と質問して「2004年です」と大黒さんが答えると「フォー」と驚きの声。「2004年はアフロ犬のノートにあゆ（浜崎あゆみ）の歌詞しか書いてなかった」と返してまた、笑いを誘った。

学生からの「世界で活躍するには？」との問いには珍しく真顔で答えた。「私はまだ、活躍してない。1年過ぎて、いつも思ってるのは“心ここに折れず”という言葉」。英語でネタをやってもなかなかウケず、「英語が伝わってないのか、ネタがおもしろくないのか分からない」。それで決めたのが「とにかくやる」こと。「“心ここで折れず”でやっていこうと」と何事も諦めずに、とりあえず1回やってみることを信条としているそうだ。

映画については前回の「ウィキッド ふたりの魔女」に続いて今回もグリンダの大学時代の友人・シェンシェンの吹き替えを務める。飛行機の中で隣席の客がこの映画を観ていた際に「この声、私です」と自慢。「驚かれて、うれしかった」とニンマリ。「人生、自分の夢に向かって頑張ろうというキッカケになる映画」とお勧めしていた。

同作品の公開を記念して阪急うめだ本店と大阪文化服装学院がコラボ。同学院の学生10人が制作に携わったコラボ商品が3月4日からうめだ本店で販売される。