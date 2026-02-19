「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）

阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝が今キャンプ２度目のライブＢＰに登板。打者のべ１２人に対して３８球を投じ、安打性の当たり２本に封じた。

前回と違い、前に置かれていたネットを外してマウンドへ。前川には左中間に安打を許したが、梅野には内角のスイーパーでバットを折り、二ゴロに打ち取るなど、コーナーに投げ分ける制球力を披露した。

左腕は「しっかりインコースに投げられているのは感覚が良い証拠。やっぱりチームメートなんであんまり内に行きすぎないようには気をつけました」と語った。それでもバットを折るほどのキレとコントロールを示し、今後も？という質問に「そうだといいね」と語った。「スイーパーは自分の武器でもあるので、日本の打者がどういうふうに反応するかわからないですけど、しっかり投げ切れたら良い」と力を込める。

イニング間を想定した休憩を挟んだ２巡目では、セットポジションから投球。走者を置いた状況を想定したクイックや間合いを変えるなど、実戦へ向け「日本の方が体力的にいろいろとやらないといけない部分が多いのでしっかりやりながら。慣れてはきているので、引き続きしっかり練習していきたい」と語った。