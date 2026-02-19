ディーン・フジオカ「日プ新世界」国プ代表としてメッセージ「変化することを恐れないで」【Leminoコンテンツ発表会2026】
【モデルプレス＝2026/02/19】俳優のディーン・フジオカが2月19日、映像配信サービス「Lemino」による新たなコンテンツラインナップを発表する「Lemino NEXT STAGE」に出席。自身が出演するサバイバル番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」にかける期待を語った。
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
番組の国民プロデューサー代表として出演するディーンは、大役を引き受けた当時の心境について「驚きました。まさかこんな大役を担わせていただく機会をいただけるとは思ってもなかったです」と驚き。ディーンは俳優、アーティストとして世界で活躍しているが、香港、台湾、北米、そして日本と新人としての経験を4度重ねていることにも触れ「今みたいにSNSなど情報の伝達がなく中々評価の軸がなかったので本当に積み上げては0からやり直して国を変えて業種を変えたりしてきた」と苦悩を振り返りつつ、「続けてこれたっていうのはいろんな方との出会い、導きのおかげもあると思うし自分も変化していくことを楽しみ続けられたから」と回想。「すごく過酷な挑戦で競争率も高い中で挑戦することに意味がある、変化することを恐れないでほしいと思って努めます」と練習生に向けて真摯に伝えていた。
また、国民プロデューサーの就任については国内外から反響をもらっているとし、大阪の「新世界」での開催と間違われた知人からは「大阪でやるんだね」といった言葉もあったとお茶目に告白。個人的に新たにチャレンジしたいことについても質問があると「韓国語」と挙げ、韓国への長期滞在、国民プロデューサーを経て映像作品への出演や音楽活動にも意欲を見せていた。
本シリーズはJO1やINI、ME:Iなどを輩出してきたサバイバルオーディション番組の第4弾。今回の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、ボーイズグループを輩出する番組となり、日本国内から、世界に規模を拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となった（一部の地域を除く）。過酷な競争から生まれる問題や挫折などを乗り越え、国民プロデューサー、SEKAIプロデューサーから投票を得た候補者たちだけがデビューできる。
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回のイベントでは、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン、山本美月、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
◆ディーン・フジオカ「日プ新世界」練習生にメッセージ
番組の国民プロデューサー代表として出演するディーンは、大役を引き受けた当時の心境について「驚きました。まさかこんな大役を担わせていただく機会をいただけるとは思ってもなかったです」と驚き。ディーンは俳優、アーティストとして世界で活躍しているが、香港、台湾、北米、そして日本と新人としての経験を4度重ねていることにも触れ「今みたいにSNSなど情報の伝達がなく中々評価の軸がなかったので本当に積み上げては0からやり直して国を変えて業種を変えたりしてきた」と苦悩を振り返りつつ、「続けてこれたっていうのはいろんな方との出会い、導きのおかげもあると思うし自分も変化していくことを楽しみ続けられたから」と回想。「すごく過酷な挑戦で競争率も高い中で挑戦することに意味がある、変化することを恐れないでほしいと思って努めます」と練習生に向けて真摯に伝えていた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
本シリーズはJO1やINI、ME:Iなどを輩出してきたサバイバルオーディション番組の第4弾。今回の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、ボーイズグループを輩出する番組となり、日本国内から、世界に規模を拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となった（一部の地域を除く）。過酷な競争から生まれる問題や挫折などを乗り越え、国民プロデューサー、SEKAIプロデューサーから投票を得た候補者たちだけがデビューできる。
◆Leminoの新コンテンツ発表「Lemino NEXT STAGE」
Leminoのローンチから4年目となる2026年は、これまで培ってきた総合型映像配信サービスとしての強みを活かしながらも、特に市場ニーズの高い 「音楽」および「ドラマ」を重点カテゴリーと位置づけ、コンテンツ拡充を進める。今回のイベントでは、初解禁となる最新タイトルを含む強力なラインナップを一挙に公開し、 山田孝之、ディーン、山本美月、日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、正源司陽子、大野愛実が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】