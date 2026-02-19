TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドな少女像 南沙良の透明感溢れる姿も
【モデルプレス＝2026/02/19】日韓をつなぐグローバルファッションマガジン「MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-」より、韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のDahyun（ダヒョン）を起用した表紙が公開。併せて、発売日が3月16日に決定した。
今回No.8の表紙を飾るのは、韓国と日本をはじめグローバルな人気を誇るガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョン。MAPS創刊20周年を記念して企画された本プロジェクトは、Tao Kuriharaが手がけるComme des Garçons TAOラインとともに制作され、実験性と純粋さが共存するビジュアルで、これまでにないダヒョンの新たな一面を映し出している。
全10ページにわたり掲載されるファッションポートレートは、神秘的でアヴァンギャルドな少女像を軸に展開。構築的なシルエットと繊細なディテールが際立つTAOのピースに、ダヒョン特有の澄んだ存在感が重なり、童話的でありながら実験的なスプリングムードを完成させた。今回の撮影を通してダヒョンは、従来のイメージとは異なる、抑制されたカリスマと感覚的なオーラを披露している。
ダヒョンは「MAPSの20周年を一緒にお祝いできてとても嬉しいです。Comme des Garçonsのアヴァンギャルドな衣装を実際に着用できたことは、とても楽しく印象深い経験でした」とコメント。なお、同メッセージ動画は同誌のOfficial instagram,Xで公開されている。
またダヒョンは、TWICEのメンバーとしてグローバルな活動を続ける一方で、俳優としての可能性と才能も広げている。音楽と演技を横断する多層的な歩みは、今回のフォトストーリーを通して新たな転換点を予感させる。
同誌には、ダヒョンのファッションポートレート10ページに加え、芸人としてMAPSに初登場するのは、その言動が度々ニュースになる注目の男、粗品の10Pに渡る特別フォトストーリーと3000字以上の独占インタビューを掲載。さらに12月のデジタルカバーを飾った女優の南沙良の透明感溢れるファッションポートレートを掲載。日韓を代表する注目のアーティスト達の多彩な魅力が、全ページフルカラーで掲載されている。（modelpress編集部）
発売日：3月16日（日）
ページ数：144P（フルカラー）
Contents
・Dahyun（ファッションポートレート）
・粗品（ファッションポートレート&インタビュー 10P）
・南沙良（ファッションポートレート）
and more…
