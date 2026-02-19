ダイアン津田、息子の豪華“合格祝い”が話題「値段も大きさも凄い」「よく買えましたね」
【モデルプレス＝2026/02/19】お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が2月17日、自身のInstagramを更新。息子の合格祝いを公開した。
【写真】49歳吉本芸人「値段も大きさも凄い」息子が欲しがっていた合格祝い
津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いた こんなにもでかいとは！」と記し、ダイニングテーブルに置かれた「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」の大きな箱とともに写る自身のショットを公開。「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」はガンプラ45周年に発売されたもので、価格は66000円となっている。
この投稿に、ファンからは「息子さんが頑張った証」「良いお父さん」「値段も大きさも凄い」「よく買えましたね」「ゴイゴイスーですね」「豪華」などと反響が寄せられている。
津田は2006年に結婚。長男・次男・長女の3人の子どもがいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳吉本芸人「値段も大きさも凄い」息子が欲しがっていた合格祝い
◆ダイアン津田篤宏、息子の合格祝い公開
津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いた こんなにもでかいとは！」と記し、ダイニングテーブルに置かれた「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」の大きな箱とともに写る自身のショットを公開。「PG UNLEASHED 1／60 νガンダム」はガンプラ45周年に発売されたもので、価格は66000円となっている。
◆ダイアン津田篤宏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんが頑張った証」「良いお父さん」「値段も大きさも凄い」「よく買えましたね」「ゴイゴイスーですね」「豪華」などと反響が寄せられている。
津田は2006年に結婚。長男・次男・長女の3人の子どもがいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】