【フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード】 9月 発売予定 価格：31,900円

Threezeroは、フル可動フィギュア「フィグゼロ 1/6 ヴァッシュ・ザ・スタンピード」を9月に発売する。価格は31,900円。

本商品はアニメ「トライガン」の主人公にして「人間台風（ヒューマノイド・タイフーン）」の異名を持つヴァッシュ・ザ・スタンピードを1/6スケールフル可動フィギュア化したもの。

高さ約31cmで、全身に約32ヶ所の可動ポイントを有し、様々なポージングが可能。トレードマークの赤いトレンチコートは極薄でストレッチ性と耐久性の高い素材を用いた特製で、細かなしわの表現まで再現されている。また、内部に備えた金属製ワイヤーにより表情付けも可能。

ダークブラウンのズボン、ベルトを巻かれた印象的な左腕、そしてダークブラウンのブーツも装備されている。

別表情の交換式顔パーツ×全2種類（通常の顔とシリアス顔）、サングラス、ヴァッシュの銃、ナイフ×２、「黒猫様」、そして交換式手首パーツ×4種類も同梱されている。

(C)内藤泰弘／少年画報社・フライングドッグ