復帰後初番組MCの小島瑠璃子、ノブコブ吉村から直球質問次々に「資産って…？」「中国に留学していた時の収入は？」

復帰後初番組MCの小島瑠璃子、ノブコブ吉村から直球質問次々に「資産って…？」「中国に留学していた時の収入は？」