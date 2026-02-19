復帰後初番組MCの小島瑠璃子、ノブコブ吉村から直球質問次々に「資産って…？」「中国に留学していた時の収入は？」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が19日、初回放送を迎える。
【写真】小島瑠璃子＆2歳長男のほっこり親子ショット
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
今回スタジオMCを務める小島は、本番組が芸能界復帰後初の番組MCであり、初の番組レギュラー出演となる。自身も個人事務所設立や、お茶の新事業展開など“人生を再スタート”させていることから、同じくMCを務める吉村から「資産ってありますか？」「中国に留学していた時の収入は？」など直球質問が繰り広げられ、小島は「車も好きだったし、お家も本当に大きいところに住んでいたけど…」と当時の自分自身を振り返る。
『資産、全部売ってみた』の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をしていく。
