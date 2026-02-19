USJÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿6.5¡ó¾å¤²¡¡¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Ð¥¤¥È¤â70±ßÁý
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ô¡Ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï19Æü¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤ò3·î¤«¤éÊ¿¶Ñ6.5¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î»þµë¤â°ìÎ§¤Ç70±ß°ú¤¾å¤²¡¢1330¡Á1660±ß¤È¤¹¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅ¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂÔ¶ø²þÁ±¤Ç¥¯¥ë¡¼¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤äÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡USJ¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬Ìó3600¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Ìó1Ëü2Àé¿ÍÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÇî¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂçºå¤ä´ØÀ¾¤Î´Ñ¸÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍºàÅê»ñ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£