俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。小学1年生になる次男について語った。

2016年に歌手の知念里奈と結婚。知念の連れ子である長男は19歳となり、現在ドイツにバレエ留学中。7歳の次男について、井上は「小学1年生。まだ可愛い盛りですね」と告白。次男は幼い頃から自身や妻の稽古場を見学しており、舞台公演も大人しく鑑賞。「最近好みがはっきりしてきたみたいで、ハリー・ポッターが大好き」といい、「4時間近いんですけど真剣に見てて、“面白かった〜”」と満喫したそう。

しかし自身の公演「エリザベート」を鑑賞したことのある次男は、「エリザベートよりも面白かった」とポロリ。井上は思わず「“オイ！お前はそれで食べさせてもらてんだぞ”っていう気持ちにはなりました」と本音を漏らしたものの、「だけど好みが出てきたんだな」と成長の証と受け止めたという。

また「次男はお兄ちゃんのことが大好き」と打ち明け、「むしろお兄ちゃんが1番、お母さんがまあ2番ぐらい。僕は3番手」と次男から見た家庭内の序列を説明。「犬よりは上だと思う」と笑わせた。

さらに「スキンシップしたいんですけど、向こうはすでに嫌がってます」とも。頬へのキスは嫌がるものの、疲れると抱っこをリクエストされるといい、「限界で持てないってなるまでは、抱っこはしてあげたい」と語った。

しかしすでに次男の体重がこたえているようで、「2回公演の後とかは、ホントに“明日の公演大丈夫かな？”っていうぐらい、腰に来たりする」と吐露。「死活問題ではあるんですけど」と苦笑いしながら、「もうそろそろできなくなるのかな」と残念がっていた。