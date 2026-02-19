「ドヤ顔された」



【動画】「ドヤ顔」をする猫さん

こんないうひと言とともに「X」に投稿されたのは、飼い主さんに優しく撫でてもらいながら膝の上でぬくぬくと丸くなる猫ちゃんの動画。多くの人気を集めました。カメラへと向けられた満足げな「ドヤ顔」がたまらなくキュートですね。



話題になった猫ちゃんのお名まえはチャイくんといいます。チャイくんは元保護猫さんで妹猫のラテちゃんとともに飼い主さん（@nekokawaii1214）のお家に迎えられました。



「うわぁぁぁぁぁぁ 甘えん坊でかわいい！！！ フォローさせてもらいます」

「猫たちは愛されるために生まれたに違いない。」

「そのドヤ顔、国宝級で草」



チャイくんの幸せそうな様子を見た人たちからコメントが寄せられています。



飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。



いつもそのまま寝てしまう

――本当に無防備に甘えてくれていますね。



動画に映っているのは主人なのですが、来てくれるのは嬉しいが仕事ができなくて困ると言っていました。



――最後の方は眠そうです。



いつもそのまま寝てしまいます。



生後約4ヶ月でお迎え

――何歳くらいの時にお迎えしましたか？



産まれたばかりの時に母猫と一緒に保護されたそうで、生後4ヶ月くらいで我が家に来ましたが、割とすぐ心を開いて甘えに来てくれました。



よく似た外見、見分け方は？

愛猫たちをお迎えした経緯について「幼少期から猫を飼っていて、実家を離れてからもいつか猫を飼いたいと願っていました。保護猫サイトで調べていたところちょうど引越し先の近くで里親募集されている子を見つけたので声をかけました」と話す飼い主さん。



なおチャイくんとラテちゃんはとてもよく似た外見をしていますが、見分け方は？とお聞きすると以下のように教えてくれました。「ラテは、一回り小さい、顔の白が多い（額まである）、鼻の色がピンク、前両足が白で、チャイは、一回り大きい、顔の白が左頬だけ、鼻の色が茶色、両前足に模様です」（飼い主さん）。



以下、「だこして」とねだるラテちゃんと「もちもちたぬき」になってしまったチャイくんの動画をご紹介します、見分けはつくでしょうか？



アカウントのタイムラインには飼い主さんの愛情に包まれて過ごす2匹の様子が日々、投稿されています。



（まいどなニュース特約・山本 明）