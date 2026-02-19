ACLEラウンド16の組み合わせが決定！ リーグステージ首位の町田の相手は江原。神戸はFCソウル、広島はジョホールと激突

ACLEラウンド16の組み合わせが決定！ リーグステージ首位の町田の相手は江原。神戸はFCソウル、広島はジョホールと激突