ACLEラウンド16の組み合わせが決定！ リーグステージ首位の町田の相手は江原。神戸はFCソウル、広島はジョホールと激突
アジアサッカー連盟（AFC）は２月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16の組み合わせを発表した。
ACLEのリーグステージ全日程が終了し、東地区では日本勢がトップ３を席巻。FC町田ゼルビアは首位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島は３位でラウンド16に駒を進めている。
一方、西地区ではサウジアラビア王者のアル・イテハドやカリム・ベンゼマらを擁するアル・ヒラルなどがラウンド16入りしている。
ラウンド16の東地区、西地区の対戦カードは以下のとおり(左側が第１レグのホームチーム)。
▼東地区
江原FC（韓国）対FC町田ゼルビア（日本）
FCソウル（韓国）対ヴィッセル神戸（日本）
ジョホール（マレーシア）対サンフレッチェ広島（日本）
メルボルン・シティ（オーストラリア）対ブリーラム・ユナイテッド（タイ）
▼西地区
アル・サッド（カタール）対アル・ヒラル（サウジアラビア）
アル・ドゥハイル（カタール）対アル・アハリ（サウジアラビア）
アル・アハリ（UAE）対トラーク・トゥール（イラン）
アル・ワフダ（UAE）対アル・イテハド（サウジアラビア）
なお、東地区のラウンド16第１レグは、３月３日と４日、第２レグは10日と11日に開催。西地区のラウンド16第１レグが、２日と３日、第２レグは９日と10日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
