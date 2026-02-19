買い取りは困難…それでも手放さない！ ボルシアMGが21歳日本人DFのレンタル延長を本格検討か。ドイツ紙が報道「他クラブのために育成するリスクも」
ドイツ１部のボルシアMGが、トッテナムから期限付き移籍中の高井幸大について、来季以降も引き続きレンタルで確保する構想を検討していることが明らかになった。ドイツ紙『Rheinische Post』が伝えている。
ボルシアMGは21歳の日本人DFに対して、買い取りオプションを保有しているが、その金額の高さから、現在の財政状況では行使は困難とみられている。同紙によると、「クラブ関係者の間では、高井の来季以降の残留を可能にするシナリオとして、さらなるレンタル延長がすでに話題に上がっており、ボルシアは夏に具体的に取り組む可能性がある」という。
また、「財政的に厳しい状況にあるボルシアは、このようなレンタルシナリオを検討せざるを得ない状況にある。他クラブのために選手を育成するリスクはあるものの」と分析している。
この構想が実現するかは高井本人の意向にも左右される見込みで、トッテナムに対してブンデスリーガ残留の希望を伝えることが鍵となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈シュートにルーレット、高井幸大が魅せる！
