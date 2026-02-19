「W杯の代表メンバーに選ばれないと危惧する者もいる」欧州名門でレギュラー落ちの日本人MF、指揮官は復調を願う「かつての自分を取り戻さなければならない」

「W杯の代表メンバーに選ばれないと危惧する者もいる」欧州名門でレギュラー落ちの日本人MF、指揮官は復調を願う「かつての自分を取り戻さなければならない」