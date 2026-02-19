「W杯の代表メンバーに選ばれないと危惧する者もいる」欧州名門でレギュラー落ちの日本人MF、指揮官は復調を願う「かつての自分を取り戻さなければならない」
欧州の名門セルティックに加入して以降、中盤の軸として活躍していたMF旗手怜央だが、今季は低調なパフォーマンスで、最近の試合ではレギュラーの座を失っている。
なぜ不調に陥ったのか。英メディア『Daily Record』は、「日本のスターは調子を落としており、１月の移籍が実現しなかったことで不機嫌になったと多くの人が信じている」と報じている。
しかし同メディアによると、旗手と今冬の移籍市場について腹を割って話し合ったというマーティン・オニール監督は「そうは思わない」と“憶測”を一蹴。「ここ数か月はそういう状況だったかもしれない。しかし今、移籍市場が閉まってからは違う」とし、続けてこうコメントしている。
「彼はただ調子を取り戻すことに集中すべきだ。本人も真剣に取り組むと私に言っていた。本気で努力したいそうだ。夏に開催されるワールドカップの（日本）代表メンバーに選ばれないと危惧する者もいると思う。結局、ここ（セルティック）で何をするかが結果に繋がるんだ。彼は必死に練習に励み、かつての自分を取り戻さなければならない」
復調を期待される旗手。６月に北中米W杯を控えるなか、輝きを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
