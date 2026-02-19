『#いつもアニメをありがとう』ファンから制作者へ…池袋・荻窪・中野など都内5エリアで“感謝広告”展開

『#いつもアニメをありがとう』ファンから制作者へ…池袋・荻窪・中野など都内5エリアで“感謝広告”展開