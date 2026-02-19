『#いつもアニメをありがとう』ファンから制作者へ…池袋・荻窪・中野など都内5エリアで“感謝広告”展開
国内最大級の作品数を誇る『dアニメストア』は、アニメ制作に携わるすべてのクリエイターへ向けて、ファンから寄せられた感謝のメッセージを街中で掲出する『#いつもアニメをありがとう』プロジェクトを展開。2月16日から、池袋・荻窪・中野・武蔵境・井荻の都内5エリアで広告掲出を開始した。
【画像】これは胸アツ…！ラーメン店ではティッシュ箱に“ありがとう”
本プロジェクトは、これまで7,200作品以上のアニメをファンに届けてきた同サービスが“ハブ”となり、ファンの声を制作現場へつなげる共創企画。募集は2025年の「勤労感謝の日」から2週間（11月23日〜12月7日）で実施され、SNSと特設サイトに寄せられたコメントは約900件。今回、そこから厳選した言葉が、駅構内の大型ボードやバス停広告、さらには電柱・喫茶店のコースター・ラーメン店のティッシュ箱と、日常に溶け込む形で展開されている。
担当者は多くのコメントが集まったことに対し、「想像していた以上」と熱量に圧倒されたと明かす。さらに、「驚いたのは寄せられた声の一つひとつに、ものすごい熱量が込められていたことです。アニメファンの皆さまのアニメ愛や、アニメを制作しているクリエイターに対する熱い想いを改めて知ることができました」とも話し、この企画を通して“作品をつくる側”と“受け取る側”双方の思いが交差する瞬間に立ち会えたことに喜びをにじませた。
掲出場所は、いずれもアニメ制作会社やスタジオが点在する“アニメ文化ゆかりの地”。池袋では駅内外の大型ボードやビジョン、荻窪では駅周辺の電柱広告や喫茶店のコースター、ラーメン店のティッシュ箱など、街歩きの中で自然と目に触れる仕様が工夫されている。中野ではバス停広告が展開され、武蔵境・井荻では駅構内でメッセージが掲出されている。掲出期間はいずれも2月22日ごろまで（場所により一部異なる）。駅・駅員・店舗への問い合わせは不可で、通行の妨げにならないよう配慮が求められる。
街の中に散りばめられたこれらメッセージが、制作の現場で働く誰かの背中をそっと押すかもしれない。対象エリアを訪れる人は、そんな温かい交流の一端を探してみてはいかがだろうか。
■掲出場所詳細
【池袋駅】
・池袋ビックボード（掲出位置：西武鉄道池袋駅改札内）
・池袋駅スマイル・ステーションビジョン（掲出位置：西武鉄道池袋駅改札外地上1階）
※上記とも掲出期間：2月16日（月）〜2月22日（日）
【荻窪駅】
・JR荻窪駅西改札内 ※掲出期間：2月16日（月）〜2月22日（日）
・電柱（JR荻窪駅 西口側1箇所、東口側6箇所） ※掲出期間：2月19日（木）〜2月24日（火）
・イナズマカフェ（東京都杉並区天沼3-27-10） ※掲出期間：2月16日（月）〜
・Cafe POLEPOLE（東京都杉並区下井草5-19-19） ※掲出期間：2月16日（月）〜
・手もみラーメン 十八番（東京都杉並区上荻1-4-10） ※掲出期間：2月16日（月）〜
※本施策に関する店舗様へのお問い合わせはご遠慮ください
※配布等を行っているものではございません
※全席に配置されているものとは限りませんのでご了承ください。
【中野駅】
・バス停 シティスケープ（掲出場所：中野四季の森公園（西行）/中野四季の森公園（東行）
※掲出期間：2月16日（月）〜2月22日（日）
【武蔵堺駅】
・西武鉄道武蔵境駅改札内 ※掲出期間：2月16日（月）〜2月22日（日）
【井荻駅】
・西武鉄道井荻駅改札内 ※掲出期間：2月16日（月）〜2月22日（日）
